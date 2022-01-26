https://ria.ru/20220126/bad-1769531349.html

Опасность БАДов для мозга

Невролог рассказала, какие БАДы могут быть вредны для мозга - РИА Новости, 26.01.2022

Опасность БАДов для мозга

Не все БАДы одинаково полезны. О добавках, чьи лечебные свойства явно преувеличены, рассказала в интервью радио Sputnik невролог-реабилитолог, главный врач... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T04:08

2022-01-26T04:08

2022-01-26T04:08

общество

здоровье - общество

марина аникина

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Не все БАДы одинаково полезны. О добавках, чьи лечебные свойства явно преувеличены, рассказала в интервью радио Sputnik невролог-реабилитолог, главный врач "Клиники Доктора Аникиной", кандидат медицинских наук Марина Аникина.К биологически активным добавкам нужно относиться так же осторожно, как и к лекарственным препаратам, это не безопасные "конфетки", отметила она. В частности, прием БАДов, стимулирующих работу мозга, может приводить к психотическим расстройствам, предупредила врач.В качестве примера БАДа, прием которого может оказаться рискованным, она привела экстракт гинкго билоба. Считается, что этот препарат улучшает кровообращение и замедляет старение мозга. Но лечение с его помощью может привести как к положительным, так и к отрицательным последствиям."Есть много примеров, когда прием этого БАДа был достаточно безопасен, но есть и примеры, когда его применяли подростки перед экзаменами, и это вызывало у них психотические расстройства. Подобную реакцию этот препарат вызывал и у пожилых людей, которые страдают деменцией", – объяснила Аникина.Существует множество БАДов, которые незаслуженно считают эффективными средствами. По словам врача, большинство добавок не обладают и половиной тех лечебных свойств, которые им приписывают. Так, медики выяснили, что комплекс жирных кислот Омега-3-6-9 не способен предотвратить развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы."Согласно исследованиям, которые касались кардиологии, в частности, ишемической болезни сердца, данный препарат не показал своей эффективности, и теперь его не рекомендуют применять для того, чтобы затормозить развитие ишемической болезни сердца, а также атеросклероза церебральных артерий", – рассказала Марина Аникина в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20211005/dobavka-1753049831.html

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общество, здоровье - общество, марина аникина