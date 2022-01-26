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Опасность БАДов для мозга
Невролог рассказала, какие БАДы могут быть вредны для мозга - РИА Новости, 26.01.2022
Опасность БАДов для мозга
Не все БАДы одинаково полезны. О добавках, чьи лечебные свойства явно преувеличены, рассказала в интервью радио Sputnik невролог-реабилитолог, главный врач... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T04:08
2022-01-26T04:08
общество
здоровье - общество
марина аникина
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Не все БАДы одинаково полезны. О добавках, чьи лечебные свойства явно преувеличены, рассказала в интервью радио Sputnik невролог-реабилитолог, главный врач "Клиники Доктора Аникиной", кандидат медицинских наук Марина Аникина.К биологически активным добавкам нужно относиться так же осторожно, как и к лекарственным препаратам, это не безопасные "конфетки", отметила она. В частности, прием БАДов, стимулирующих работу мозга, может приводить к психотическим расстройствам, предупредила врач.В качестве примера БАДа, прием которого может оказаться рискованным, она привела экстракт гинкго билоба. Считается, что этот препарат улучшает кровообращение и замедляет старение мозга. Но лечение с его помощью может привести как к положительным, так и к отрицательным последствиям."Есть много примеров, когда прием этого БАДа был достаточно безопасен, но есть и примеры, когда его применяли подростки перед экзаменами, и это вызывало у них психотические расстройства. Подобную реакцию этот препарат вызывал и у пожилых людей, которые страдают деменцией", – объяснила Аникина.Существует множество БАДов, которые незаслуженно считают эффективными средствами. По словам врача, большинство добавок не обладают и половиной тех лечебных свойств, которые им приписывают. Так, медики выяснили, что комплекс жирных кислот Омега-3-6-9 не способен предотвратить развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы."Согласно исследованиям, которые касались кардиологии, в частности, ишемической болезни сердца, данный препарат не показал своей эффективности, и теперь его не рекомендуют применять для того, чтобы затормозить развитие ишемической болезни сердца, а также атеросклероза церебральных артерий", – рассказала Марина Аникина в интервью радио Sputnik.
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общество, здоровье - общество, марина аникина
04:08 26.01.2022
 
Невролог рассказала, какие БАДы могут быть вредны для мозга

Невролог Аникина предупредила, что БАДы может вызвать психотические расстройства

© Depositphotos / monticelloКапсулы контейнерами пищевых добавок
Капсулы контейнерами пищевых добавок - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Depositphotos / monticello
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Не все БАДы одинаково полезны. О добавках, чьи лечебные свойства явно преувеличены, рассказала в интервью радио Sputnik невролог-реабилитолог, главный врач "Клиники Доктора Аникиной", кандидат медицинских наук Марина Аникина.
К биологически активным добавкам нужно относиться так же осторожно, как и к лекарственным препаратам, это не безопасные "конфетки", отметила она. В частности, прием БАДов, стимулирующих работу мозга, может приводить к психотическим расстройствам, предупредила врач.

"Любые стимулирующие добавки для улучшения функционирования мозга могут оказать негативное воздействие, потому что надо понимать, почему мозг плохо работает. Либо он перенес или переносит инфекцию, либо вы слишком много работали, и мозг находится в периоде накопления ресурсов. Если в этот неблагоприятный момент вы начнете стимулировать свой мозг, то можете получить психотическую реакцию, раздражительность и нарушение сна", – сказала Аникина.

В качестве примера БАДа, прием которого может оказаться рискованным, она привела экстракт гинкго билоба. Считается, что этот препарат улучшает кровообращение и замедляет старение мозга. Но лечение с его помощью может привести как к положительным, так и к отрицательным последствиям.
"Есть много примеров, когда прием этого БАДа был достаточно безопасен, но есть и примеры, когда его применяли подростки перед экзаменами, и это вызывало у них психотические расстройства. Подобную реакцию этот препарат вызывал и у пожилых людей, которые страдают деменцией", – объяснила Аникина.
Существует множество БАДов, которые незаслуженно считают эффективными средствами. По словам врача, большинство добавок не обладают и половиной тех лечебных свойств, которые им приписывают. Так, медики выяснили, что комплекс жирных кислот Омега-3-6-9 не способен предотвратить развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы.
"Согласно исследованиям, которые касались кардиологии, в частности, ишемической болезни сердца, данный препарат не показал своей эффективности, и теперь его не рекомендуют применять для того, чтобы затормозить развитие ишемической болезни сердца, а также атеросклероза церебральных артерий", – рассказала Марина Аникина в интервью радио Sputnik.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоМарина Аникина
 
 
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