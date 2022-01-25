https://ria.ru/20220125/vaktsinatsiya-1769447485.html

Почти 70 процентов россиян с "омикроном" не были привиты

Почти 70 процентов россиян с "омикроном" не были привиты - РИА Новости, 25.01.2022

Почти 70 процентов россиян с "омикроном" не были привиты

В России подтверждено 5889 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, 70 процентов этих пациентов не были вакцинированы, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:21

2022-01-25T15:21

2022-01-25T16:55

распространение коронавируса

анна попова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

общество

мурманская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В России подтверждено 5889 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, 70 процентов этих пациентов не были вакцинированы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме Координационного совета по борьбе с COVID-19."Хочу отметить, что из этого количества не были привиты почти 70 процентов. Это очень высокий удельный вес, который показывает, что наличие иммунитета — поствакцинального в лучшем случае или постинфекционного — защищает в значительной степени и от нового развивающегося варианта коронавируса", — сказала она.По словам Поповой, сейчас "омикрон" зафиксировали в 68 регионах, 90 процентов инфицированных заразились внутри страны. В то же время удельный вес "дельты" по России пока достаточно высок, добавила она."Поэтому сегодня заразиться можно как вариантом "омикрон", так и более тяжело протекающим вариантом "дельта", — пояснила глава Роспотребнадзора.Попова подчеркнула, что наращивание темпов вакцинации сегодня крайне актуально: заболеваемость растет, показатели на этой неделе уже вдвое выше, чем на предыдущей. При этом цифры наглядно демонстрируют эффективность прививок от коронавируса, подчеркнула главный санитарный врач.Рост числа заражений наблюдается во всех возрастных группах: минимальный подъем заболеваемости среди лиц в возрасте 65 лет и старше, максимальный — среди подростков 15-17 лет и взрослых 30-49 лет."Хочу отметить, что в 59 субъектах сохраняется запрет на оказание услуг общественного питания в вечернее и ночное время. Во всех регионах, к сожалению, где были сняты ограничения раньше, мы видим очень стремительный рост, значительно более стремительный рост, чем в регионах, где эти ограничения сохраняются", — отметила Попова.Она указала, что в этой ситуации важно соблюдение всех введенных против COVID-19 предписаний.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В прошлую пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 в России достиг 64,4 процента. Полный цикл вакцинации прошли 78 059 701 человек, первым компонентом привились 81 981 007.Среди регионов лидируют Севастополь (90,5 процента), Санкт-Петербург (84,6 процента), Карелия (83,0 процента) и Чукотка (80,6 процента). Приближаются к отметке в 80 процентов Мурманская область (79,1 процента), Липецкая область (78,6 процента), Республика Тыва (78,3 процента), Пензенская (77,8 процента), Орловская (76,5 процента), Калининградская (75,5 процента) и Московская (75,8 процента) области.Как ранее подчеркивала чиновница, для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90-95 процентов, но пока власти оставляют планку в 80 процентов.

мурманская область

чукотка

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Попова отметила, что 70% заболевших не были привиты В России подтверждено 5889 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, 70% этих пациентов не были вакцинированы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19. 2022-01-25T15:21 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, общество, мурманская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, здоровье - общество, чукотка