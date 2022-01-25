В ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороны
В течение года в ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороны
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий 606-го краснознаменного гвардейского зенитного полка у пусковой установки зенитной ракетной систем С-400 "Триумф", поступившей на вооружение объединения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил в Московской области
Военнослужащий 606-го краснознаменного гвардейского зенитного полка у пусковой установки зенитной ракетной систем С-400 "Триумф", поступившей на вооружение объединения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил в Московской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Пять крупных учений с боевыми пусками зенитных ракетных комплексов соединений противовоздушной обороны Центрального военного округа пройдут в 2022 году на полигонах в Астраханской области и Республике Бурятия, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит" и зенитных ракетных пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" в 2022 году примут участие в пяти крупных учениях сил противовоздушной обороны. Они отработают весь комплекс учебно-боевых задач и совершат боевые пуски ракет по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника", - сказал Лапин.
В пресс-службе ЦВО уточнили, что в ходе учений военнослужащие совершат комбинированные многокилометровые марши на дальние полигоны, отработают комплекс задач по оборудованию огневых позиций, смене районов дислокации и самоприкрытию комплексов ПВО.
В учениях с боевыми пусками ЗРК С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит" и ЗРПК "Панцирь-С" будет задействовано около двух тысяч военнослужащих из числа боевых расчетов, командных пунктов и офицеров управления, а также более 500 единиц вооружения и военной техники.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд зарубежных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.