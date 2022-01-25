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В ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороны
В ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 25.01.2022
В ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороны
Пять крупных учений с боевыми пусками зенитных ракетных комплексов соединений противовоздушной обороны Центрального военного округа пройдут в 2022 году на... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T08:30
2022-01-25T08:30
безопасность
астраханская область
с-400 «триумф»
панцирь-с1
центральный военный округ
республика бурятия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Пять крупных учений с боевыми пусками зенитных ракетных комплексов соединений противовоздушной обороны Центрального военного округа пройдут в 2022 году на полигонах в Астраханской области и Республике Бурятия, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин."Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит" и зенитных ракетных пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" в 2022 году примут участие в пяти крупных учениях сил противовоздушной обороны. Они отработают весь комплекс учебно-боевых задач и совершат боевые пуски ракет по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника", - сказал Лапин.В пресс-службе ЦВО уточнили, что в ходе учений военнослужащие совершат комбинированные многокилометровые марши на дальние полигоны, отработают комплекс задач по оборудованию огневых позиций, смене районов дислокации и самоприкрытию комплексов ПВО.В учениях с боевыми пусками ЗРК С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит" и ЗРПК "Панцирь-С" будет задействовано около двух тысяч военнослужащих из числа боевых расчетов, командных пунктов и офицеров управления, а также более 500 единиц вооружения и военной техники.Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд зарубежных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.
https://ria.ru/20220124/ucheniya-1769285030.html
астраханская область
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безопасность, астраханская область, с-400 «триумф», панцирь-с1, центральный военный округ, республика бурятия
08:30 25.01.2022
 
В ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороны

В течение года в ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороны

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий 606-го краснознаменного гвардейского зенитного полка у пусковой установки зенитной ракетной систем С-400 "Триумф", поступившей на вооружение объединения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил в Московской области
Военнослужащий 606-го краснознаменного гвардейского зенитного полка у пусковой установки зенитной ракетной систем С-400 Триумф, поступившей на вооружение объединения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил в Московской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Военнослужащий 606-го краснознаменного гвардейского зенитного полка у пусковой установки зенитной ракетной систем С-400 "Триумф", поступившей на вооружение объединения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил в Московской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Пять крупных учений с боевыми пусками зенитных ракетных комплексов соединений противовоздушной обороны Центрального военного округа пройдут в 2022 году на полигонах в Астраханской области и Республике Бурятия, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит" и зенитных ракетных пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" в 2022 году примут участие в пяти крупных учениях сил противовоздушной обороны. Они отработают весь комплекс учебно-боевых задач и совершат боевые пуски ракет по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника", - сказал Лапин.
В пресс-службе ЦВО уточнили, что в ходе учений военнослужащие совершат комбинированные многокилометровые марши на дальние полигоны, отработают комплекс задач по оборудованию огневых позиций, смене районов дислокации и самоприкрытию комплексов ПВО.
В учениях с боевыми пусками ЗРК С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит" и ЗРПК "Панцирь-С" будет задействовано около двух тысяч военнослужащих из числа боевых расчетов, командных пунктов и офицеров управления, а также более 500 единиц вооружения и военной техники.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд зарубежных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.
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БезопасностьАстраханская областьС-400 «Триумф»Панцирь-С1Центральный военный округРеспублика Бурятия
 
 
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