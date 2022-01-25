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Из метро в Ташкенте эвакуировали 415 пассажиров
Из метро в Ташкенте эвакуировали 415 пассажиров - РИА Новости, 25.01.2022
Из метро в Ташкенте эвакуировали 415 пассажиров
Спасатели МЧС эвакуировали из Ташкентского метрополитена 415 человек из-за массового отключения электроэнергии в Узбекистане, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T16:16
2022-01-25T16:16
2022-01-25T20:02
в мире
таджикистан
ташкент
туркмения
энергоавария в центральной азии
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ТАШКЕНТ, 25 янв – РИА Новости. Спасатели МЧС эвакуировали из Ташкентского метрополитена 415 человек из-за массового отключения электроэнергии в Узбекистане, сообщает пресс-служба министерства.Ранее минэнерго Узбекистана сообщало, что в 9.00 мск в ряде регионов страны произошло отключение электроэнергии. Позднее ведомство уточнило, что началось поэтапное восстановление подачи электроэнергии. Однако метрополитен Ташкента по-прежнему не возобновил работу. Как сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане."Спасателям МЧС совместно с другими ведомствами удалось эвакуировать из Ташкентского метрополитена 415 пассажиров, застрявших в вагонах между станциями", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Во вторник были зафиксированы массовые отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, предположительно, это связано с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии.Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.
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2022-01-25T16:16
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в мире, таджикистан, ташкент, туркмения, энергоавария в центральной азии, видео
16:16 25.01.2022 (обновлено: 20:02 25.01.2022)
Из метро в Ташкенте эвакуировали 415 пассажиров
Из метро в Ташкенте эвакуировали 415 пассажиров, застрявших из-за блэкаута