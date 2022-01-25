https://ria.ru/20220125/tashkent-1769398840.html
В Ташкенте восстанавливают подачу электроэнергии
В Ташкенте восстанавливают подачу электроэнергии - РИА Новости, 25.01.2022
В Ташкенте восстанавливают подачу электроэнергии
Подача электроэнергии в жилые дома и квартиры восстанавливается в Ташкенте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:12
2022-01-25T12:12
2022-01-25T12:12
в мире
таджикистан
ташкент
туркмения
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
энергоавария в центральной азии
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ТАШКЕНТ, 25 янв - РИА Новости. Подача электроэнергии в жилые дома и квартиры восстанавливается в Ташкенте, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Минэнерго Узбекистана сообщало, что в 9.00 мск в ряде регионов страны произошло отключение электроэнергии. Позднее ведомство уточнило, что началось поэтапное восстановление подачи электроэнергии. Как сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.В соцсетях жители Ташкента делятся сообщениями о возобновлении подачи электроэнергии в квартирах и жилых домах.Во вторник были зафиксированы массовые отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, предположительно, это связано с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии.Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.
https://ria.ru/20220125/tashkent-1769371852.html
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в мире, таджикистан, ташкент, туркмения, министерство энергетики рф (минэнерго россии), энергоавария в центральной азии
В Ташкенте восстанавливают подачу электроэнергии
В Ташкенте восстанавливают подачу электроэнергии в жилые дома и квартиры