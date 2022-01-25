https://ria.ru/20220125/tashkent-1769398840.html

В Ташкенте восстанавливают подачу электроэнергии

В Ташкенте восстанавливают подачу электроэнергии - РИА Новости, 25.01.2022

В Ташкенте восстанавливают подачу электроэнергии

Подача электроэнергии в жилые дома и квартиры восстанавливается в Ташкенте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:12

2022-01-25T12:12

2022-01-25T12:12

в мире

таджикистан

ташкент

туркмения

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

энергоавария в центральной азии

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ТАШКЕНТ, 25 янв - РИА Новости. Подача электроэнергии в жилые дома и квартиры восстанавливается в Ташкенте, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Минэнерго Узбекистана сообщало, что в 9.00 мск в ряде регионов страны произошло отключение электроэнергии. Позднее ведомство уточнило, что началось поэтапное восстановление подачи электроэнергии. Как сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.В соцсетях жители Ташкента делятся сообщениями о возобновлении подачи электроэнергии в квартирах и жилых домах.Во вторник были зафиксированы массовые отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, предположительно, это связано с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии.Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.

https://ria.ru/20220125/tashkent-1769371852.html

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таджикистан

ташкент

туркмения

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в мире, таджикистан, ташкент, туркмения, министерство энергетики рф (минэнерго россии), энергоавария в центральной азии