В Саратове все школы эвакуировали для обследования зданий силовиками
Во всех саратовских школах прервали занятия для обследования зданий экстренными службами
Автомобиль полиции у здания школы
САРАТОВ, 25 янв - РИА Новости. Все школы Саратова прервали занятия во вторник из-за обследования зданий экстренными службами, сообщила пресс-служба мэрии в Telegram-канале.
"В связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий школ города образовательный процесс сегодня прерывается", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, эвакуация школ проводится после того, как в одну из районных администраций города пришло "письмо о минировании всех школ".
Ранее в январе в Саратове образовательные учреждения из-за "минирования" проверяли дважды. В пресс-службе мэрии сообщали РИА Новости, что днем 13 января были эвакуированы все школы города из-за сообщений о "минировании", занятия в учебных заведениях отменены. Затем 21 января все школы и детсады прервали работу из-за обследования зданий экстренными службами. Как уточнил источник РИА Новости в экстренных службах, эвакуация проводилась после того, как в местный арбитражный суд поступило электронное сообщение о том, что якобы "заминированы все детские сады и школы Саратова". В мэрии отметили, что правоохранительные органы в обоих случаях опасных предметов не нашли.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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