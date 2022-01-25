https://ria.ru/20220125/shkoly-1769395008.html

В Саратове все школы эвакуировали для обследования зданий силовиками

В Саратове все школы эвакуировали для обследования зданий силовиками - РИА Новости, 25.01.2022

В Саратове все школы эвакуировали для обследования зданий силовиками

Все школы Саратова прервали занятия во вторник из-за обследования зданий экстренными службами, сообщила пресс-служба мэрии в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:58

2022-01-25T11:58

2022-01-25T11:58

происшествия

школа

дети

саратов

россия

ложные сообщения о минировании зданий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767457620_314:399:3077:1953_1920x0_80_0_0_aeb3290c603fb3ffc51affc3228c9467.jpg

САРАТОВ, 25 янв - РИА Новости. Все школы Саратова прервали занятия во вторник из-за обследования зданий экстренными службами, сообщила пресс-служба мэрии в Telegram-канале."В связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий школ города образовательный процесс сегодня прерывается", - говорится в сообщении.Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, эвакуация школ проводится после того, как в одну из районных администраций города пришло "письмо о минировании всех школ".Ранее в январе в Саратове образовательные учреждения из-за "минирования" проверяли дважды. В пресс-службе мэрии сообщали РИА Новости, что днем 13 января были эвакуированы все школы города из-за сообщений о "минировании", занятия в учебных заведениях отменены. Затем 21 января все школы и детсады прервали работу из-за обследования зданий экстренными службами. Как уточнил источник РИА Новости в экстренных службах, эвакуация проводилась после того, как в местный арбитражный суд поступило электронное сообщение о том, что якобы "заминированы все детские сады и школы Саратова". В мэрии отметили, что правоохранительные органы в обоих случаях опасных предметов не нашли.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220124/rassylka-1769232545.html

https://ria.ru/20220124/minirovanie-1769258344.html

саратов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, школа, дети, саратов, россия, ложные сообщения о минировании зданий