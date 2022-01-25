https://ria.ru/20220125/pribyl-1769351262.html

Аналитики назвали самые прибыльные профессии для молодых россиян

Аналитики назвали самые прибыльные профессии для молодых россиян - РИА Новости, 25.01.2022

Аналитики назвали самые прибыльные профессии для молодых россиян

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий для молодых специалистов на текущий момент возглавляют программист 1С и инженер-конструктор, свидетельствуют данные сервиса... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T05:12

2022-01-25T05:12

2022-01-25T05:12

общество

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Рейтинг высокооплачиваемых вакансий для молодых специалистов на текущий момент возглавляют программист 1С и инженер-конструктор, свидетельствуют данные сервиса "Работа.ру", имеющиеся в распоряжении РИА Новости."Доход до 150 000 рублей ежемесячно доступен инженеру-конструктору на производстве в Санкт-Петербурге", - добавляют аналитики. В обязанности специалиста входит создание рабочих чертежей для производства и проведение расчета стоимости заказа. Работодатель будет оплачивать сотовую связь, компенсировать затраты на бензин.На третьем месте, с зарплатой до 140 000 рублей в месяц, оказалась вакансия резчика по камню в Новом Осколе. Требования к кандидату на эту должность стандартные: уметь работать с электроинструментом, быть коммуникабельным и готовым к обучению. Среди обязанностей сотрудника: вырезание фигур из камня и своевременное выполнение заказов.В Саратове требуется ассистент мастера по ремонту холодильников, которому готовы платить до 130 000 рублей в месяц. Кандидату необходимо иметь технический склад ума, интересоваться техникой, а также быть ответственным. И наконец, доход до 120 000 рублей доступен работнику торгового зала в Новосибирске. Среди требований работодатель указал ответственность и пунктуальность.

https://radiosputnik.ria.ru/20211230/programmist-1760552466.html

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общество, россия