https://ria.ru/20220125/pribyl-1769351262.html
Аналитики назвали самые прибыльные профессии для молодых россиян
Аналитики назвали самые прибыльные профессии для молодых россиян - РИА Новости, 25.01.2022
Аналитики назвали самые прибыльные профессии для молодых россиян
Рейтинг высокооплачиваемых вакансий для молодых специалистов на текущий момент возглавляют программист 1С и инженер-конструктор, свидетельствуют данные сервиса... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T05:12
2022-01-25T05:12
2022-01-25T05:12
общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Рейтинг высокооплачиваемых вакансий для молодых специалистов на текущий момент возглавляют программист 1С и инженер-конструктор, свидетельствуют данные сервиса "Работа.ру", имеющиеся в распоряжении РИА Новости."Доход до 150 000 рублей ежемесячно доступен инженеру-конструктору на производстве в Санкт-Петербурге", - добавляют аналитики. В обязанности специалиста входит создание рабочих чертежей для производства и проведение расчета стоимости заказа. Работодатель будет оплачивать сотовую связь, компенсировать затраты на бензин.На третьем месте, с зарплатой до 140 000 рублей в месяц, оказалась вакансия резчика по камню в Новом Осколе. Требования к кандидату на эту должность стандартные: уметь работать с электроинструментом, быть коммуникабельным и готовым к обучению. Среди обязанностей сотрудника: вырезание фигур из камня и своевременное выполнение заказов.В Саратове требуется ассистент мастера по ремонту холодильников, которому готовы платить до 130 000 рублей в месяц. Кандидату необходимо иметь технический склад ума, интересоваться техникой, а также быть ответственным. И наконец, доход до 120 000 рублей доступен работнику торгового зала в Новосибирске. Среди требований работодатель указал ответственность и пунктуальность.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия
Аналитики назвали самые прибыльные профессии для молодых россиян
Аналитики "Работы.ру" назвали самой прибыльной профессией для молодых россиян программиста
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Рейтинг высокооплачиваемых вакансий для молодых специалистов на текущий момент возглавляют программист 1С и инженер-конструктор, свидетельствуют данные сервиса "Работа.ру", имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Высокий доход доступен программисту 1С в московской торговой компании — от 170 000 рублей в месяц. От соискателя требуется знание основных бизнес-процессов, конфигураций 1С и языка запросов, а также умение программировать в управляемых формах и писать правила обмена данными. Специалисту предстоит участвовать в проекте по переводу данных в новую конфигурацию, поддерживать и развивать учетную систему, реализовывать новые инструменты и консультировать пользователей", - сообщили аналитики сервиса.
"Доход до 150 000 рублей ежемесячно доступен инженеру-конструктору на производстве в Санкт-Петербурге", - добавляют аналитики. В обязанности специалиста входит создание рабочих чертежей для производства и проведение расчета стоимости заказа. Работодатель будет оплачивать сотовую связь, компенсировать затраты на бензин.
На третьем месте, с зарплатой до 140 000 рублей в месяц, оказалась вакансия резчика по камню в Новом Осколе. Требования к кандидату на эту должность стандартные: уметь работать с электроинструментом, быть коммуникабельным и готовым к обучению. Среди обязанностей сотрудника: вырезание фигур из камня и своевременное выполнение заказов.
В Саратове требуется ассистент мастера по ремонту холодильников, которому готовы платить до 130 000 рублей в месяц. Кандидату необходимо иметь технический склад ума, интересоваться техникой, а также быть ответственным. И наконец, доход до 120 000 рублей доступен работнику торгового зала в Новосибирске. Среди требований работодатель указал ответственность и пунктуальность.