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Инфекционист рассказал, кто предрасположен к заражению "омикроном"
Инфекционист рассказал, кто предрасположен к заражению "омикроном" - РИА Новости, 25.01.2022
Инфекционист рассказал, кто предрасположен к заражению "омикроном"
Любой человек, не болевший ранее COVID-19, предрасположен к заражению омикрон-штаммом коронавируса, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T06:26
2022-01-25T06:26
2022-01-25T08:44
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
коронавирус covid-19
александр горелов
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Любой человек, не болевший ранее COVID-19, предрасположен к заражению омикрон-штаммом коронавируса, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Горелов отметил, что опубликованные данные создают впечатление, будто пациенты легче переносят болезнь, вызванную заражением именно этим штаммом, нежели прежде известными разновидностями SARS-CoV-2. Однако масштабы распространения инфекции говорят в пользу того, что число госпитализаций вряд ли будет уменьшаться.Ранее инфекционист предупредил, что доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении штамма "омикрон" возросла с 10-11 до 15%.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, включая Россию. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, коронавирус covid-19, александр горелов, омикрон-штамм коронавируса
06:26 25.01.2022 (обновлено: 08:44 25.01.2022)
Инфекционист рассказал, кто предрасположен к заражению "омикроном"
Эксперт Роспотребнадзора Горелов: не болевший COVID-19 предрасположен к омикрон-штамму