https://ria.ru/20220125/predraspolozhennost-1769353467.html

Инфекционист рассказал, кто предрасположен к заражению "омикроном"

Инфекционист рассказал, кто предрасположен к заражению "омикроном" - РИА Новости, 25.01.2022

Инфекционист рассказал, кто предрасположен к заражению "омикроном"

Любой человек, не болевший ранее COVID-19, предрасположен к заражению омикрон-штаммом коронавируса, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T06:26

2022-01-25T06:26

2022-01-25T08:44

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

коронавирус covid-19

александр горелов

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Любой человек, не болевший ранее COVID-19, предрасположен к заражению омикрон-штаммом коронавируса, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Горелов отметил, что опубликованные данные создают впечатление, будто пациенты легче переносят болезнь, вызванную заражением именно этим штаммом, нежели прежде известными разновидностями SARS-CoV-2. Однако масштабы распространения инфекции говорят в пользу того, что число госпитализаций вряд ли будет уменьшаться.Ранее инфекционист предупредил, что доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении штамма "омикрон" возросла с 10-11 до 15%.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, включая Россию. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, коронавирус covid-19, александр горелов, омикрон-штамм коронавируса