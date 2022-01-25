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Макрон: ЕС должен подготовить ответ на предложения России по безопасности
Макрон: ЕС должен подготовить ответ на предложения России по безопасности - РИА Новости, 25.01.2022
Макрон: ЕС должен подготовить ответ на предложения России по безопасности
Евросоюз должен в полной мере участвовать в подготовке ответа на предложения России, сделанные в декабре прошлого года, заявил президент Франции Эммануэль... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T01:54
2022-01-25T01:54
в мире
франция
евросоюз
россия
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ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Евросоюз должен в полной мере участвовать в подготовке ответа на предложения России, сделанные в декабре прошлого года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Французский лидер принял участие в видеоконференции, организованной по инициативе президента США Джо Байдена, в ходе которой обсуждалась тема Украины. В видеоконференции также участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, лидеры ФРГ, Италии, Великобритании, Италии, Польши.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
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в мире, франция, евросоюз, россия
01:54 25.01.2022
 
Макрон: ЕС должен подготовить ответ на предложения России по безопасности

Президент Франции Макрон: ЕС должен дать ответ на предложения России по безопасности

© REUTERS / Daniel Cole/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / Daniel Cole/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон
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ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Евросоюз должен в полной мере участвовать в подготовке ответа на предложения России, сделанные в декабре прошлого года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Французский лидер принял участие в видеоконференции, организованной по инициативе президента США Джо Байдена, в ходе которой обсуждалась тема Украины. В видеоконференции также участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, лидеры ФРГ, Италии, Великобритании, Италии, Польши.
"Своим партнерам президент республики заявил о важности того, чтобы Европейский союз мог в полной мере участвовать в подготовке ответа, который надлежит сделать на российские предложения декабря прошлого года", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
01:43
Макрон заявил о необходимости работы для деэскалации вокруг Украины
 
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