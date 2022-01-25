https://ria.ru/20220125/omikron-1769467549.html

"Омикрон" не остановит рост экономики Евросоюза, заявили в ЕК

"Омикрон" не остановит рост экономики Евросоюза, заявили в ЕК - РИА Новости, 25.01.2022

"Омикрон" не остановит рост экономики Евросоюза, заявили в ЕК

Быстрое распространение штамма коронавируса "омикрон" окажет влияние на экономику Евросоюза в ближайшее время, но не остановит тренда на ее восстановление,... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T16:42

2022-01-25T16:42

2022-01-25T16:42

распространение коронавируса

в мире

валдис домбровскис

евросоюз

еврокомиссия

европарламент

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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БРЮССЕЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Быстрое распространение штамма коронавируса "омикрон" окажет влияние на экономику Евросоюза в ближайшее время, но не остановит тренда на ее восстановление, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступая в комитете Европарламента."ВВП вряд ли в ближайшее время останется неподверженным влиянию быстрого распространения "омикрона". … Однако мы не ожидаем, что восстановление экономики прекратится", - сказал он.Евросоюз столкнулся с сильнейшим за многие десятилетия экономическим кризисом в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Однако после ослабления локдаунов наблюдается тренд на ее восстановление. Еврокомиссия в своем последнем осеннем прогнозе ожидала роста ВВП Евросоюза на 5% в 2021 году и на 4,3% в 2022 году.

https://ria.ru/20220124/dialog-1769257212.html

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в мире, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса