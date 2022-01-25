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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220125/omikron-1769467549.html
"Омикрон" не остановит рост экономики Евросоюза, заявили в ЕК
"Омикрон" не остановит рост экономики Евросоюза, заявили в ЕК - РИА Новости, 25.01.2022
"Омикрон" не остановит рост экономики Евросоюза, заявили в ЕК
Быстрое распространение штамма коронавируса "омикрон" окажет влияние на экономику Евросоюза в ближайшее время, но не остановит тренда на ее восстановление,... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T16:42
2022-01-25T16:42
распространение коронавируса
в мире
валдис домбровскис
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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БРЮССЕЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Быстрое распространение штамма коронавируса "омикрон" окажет влияние на экономику Евросоюза в ближайшее время, но не остановит тренда на ее восстановление, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступая в комитете Европарламента."ВВП вряд ли в ближайшее время останется неподверженным влиянию быстрого распространения "омикрона". … Однако мы не ожидаем, что восстановление экономики прекратится", - сказал он.Евросоюз столкнулся с сильнейшим за многие десятилетия экономическим кризисом в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Однако после ослабления локдаунов наблюдается тренд на ее восстановление. Еврокомиссия в своем последнем осеннем прогнозе ожидала роста ВВП Евросоюза на 5% в 2021 году и на 4,3% в 2022 году.
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в мире, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
16:42 25.01.2022
 
"Омикрон" не остановит рост экономики Евросоюза, заявили в ЕК

Исполнительный вице-президент ЕК Домбровскис: "омикрон" не остановит рост экономики ЕC

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Быстрое распространение штамма коронавируса "омикрон" окажет влияние на экономику Евросоюза в ближайшее время, но не остановит тренда на ее восстановление, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступая в комитете Европарламента.
"ВВП вряд ли в ближайшее время останется неподверженным влиянию быстрого распространения "омикрона". … Однако мы не ожидаем, что восстановление экономики прекратится", - сказал он.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
Вчера, 14:27
Главы МИД Евросоюза призвали Россию к конструктивному диалогу
Евросоюз столкнулся с сильнейшим за многие десятилетия экономическим кризисом в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Однако после ослабления локдаунов наблюдается тренд на ее восстановление. Еврокомиссия в своем последнем осеннем прогнозе ожидала роста ВВП Евросоюза на 5% в 2021 году и на 4,3% в 2022 году.
 
Распространение коронавирусаВ миреВалдис ДомбровскисЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламентКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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