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"Омикрон" не остановит рост экономики Евросоюза, заявили в ЕК
"Омикрон" не остановит рост экономики Евросоюза, заявили в ЕК - РИА Новости, 25.01.2022
"Омикрон" не остановит рост экономики Евросоюза, заявили в ЕК
Быстрое распространение штамма коронавируса "омикрон" окажет влияние на экономику Евросоюза в ближайшее время, но не остановит тренда на ее восстановление,... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T16:42
2022-01-25T16:42
2022-01-25T16:42
распространение коронавируса
в мире
валдис домбровскис
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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БРЮССЕЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Быстрое распространение штамма коронавируса "омикрон" окажет влияние на экономику Евросоюза в ближайшее время, но не остановит тренда на ее восстановление, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступая в комитете Европарламента."ВВП вряд ли в ближайшее время останется неподверженным влиянию быстрого распространения "омикрона". … Однако мы не ожидаем, что восстановление экономики прекратится", - сказал он.Евросоюз столкнулся с сильнейшим за многие десятилетия экономическим кризисом в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Однако после ослабления локдаунов наблюдается тренд на ее восстановление. Еврокомиссия в своем последнем осеннем прогнозе ожидала роста ВВП Евросоюза на 5% в 2021 году и на 4,3% в 2022 году.
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в мире, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
"Омикрон" не остановит рост экономики Евросоюза, заявили в ЕК
Исполнительный вице-президент ЕК Домбровскис: "омикрон" не остановит рост экономики ЕC