https://ria.ru/20220125/omikron-1769446869.html

Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против "омикрона"

Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против "омикрона" - РИА Новости, 25.01.2022

Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против "омикрона"

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против "омикрона" на основе штамма, говорится в заявлении компаний. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:19

2022-01-25T15:19

2022-01-25T15:19

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против "омикрона" на основе штамма, говорится в заявлении компаний."Pfizer и BioNTech сегодня объявили о начале клинического изучения для оценки безопасности, переносимости и иммуногенности основанной на "омикроне" вакцины-кандидата среди здоровых взрослых от 18 до 55 лет", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте BioNTech.Отмечается, что в ходе исследования будут созданы разные группы для сравнения различным схем введения уже применяемой вакцины Pfizer и BioNTech против COVID-19 и вакцины против "омикрона".Ожидается, что в запущенных испытаниях примут участие около 1420 человек.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20220125/predraspolozhennost-1769353467.html

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