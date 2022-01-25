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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220125/omikron-1769446869.html
Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против "омикрона"
Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против "омикрона" - РИА Новости, 25.01.2022
Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против "омикрона"
Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против "омикрона" на основе штамма, говорится в заявлении компаний. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:19
2022-01-25T15:19
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
воз
здоровье - общество
коронавирусы
вакцины
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против "омикрона" на основе штамма, говорится в заявлении компаний."Pfizer и BioNTech сегодня объявили о начале клинического изучения для оценки безопасности, переносимости и иммуногенности основанной на "омикроне" вакцины-кандидата среди здоровых взрослых от 18 до 55 лет", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте BioNTech.Отмечается, что в ходе исследования будут созданы разные группы для сравнения различным схем введения уже применяемой вакцины Pfizer и BioNTech против COVID-19 и вакцины против "омикрона".Ожидается, что в запущенных испытаниях примут участие около 1420 человек.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20220125/predraspolozhennost-1769353467.html
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в мире, вакцинация, воз, здоровье - общество, коронавирусы, вакцины, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech, омикрон-штамм коронавируса
15:19 25.01.2022
 
Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против "омикрона"

Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против омикрон-штамма коронавируса

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech
Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против "омикрона" на основе штамма, говорится в заявлении компаний.
"Pfizer и BioNTech сегодня объявили о начале клинического изучения для оценки безопасности, переносимости и иммуногенности основанной на "омикроне" вакцины-кандидата среди здоровых взрослых от 18 до 55 лет", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте BioNTech.
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Отмечается, что в ходе исследования будут созданы разные группы для сравнения различным схем введения уже применяемой вакцины Pfizer и BioNTech против COVID-19 и вакцины против "омикрона".
Ожидается, что в запущенных испытаниях примут участие около 1420 человек.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Сравнение эффективности Спутника V и Pfizer против омикрон-штамма
20 января, 20:22Инфографика
Сравнение эффективности вакцин "Спутник V" и Pfizer против омикрон-штамма
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