https://ria.ru/20220125/omikron-1769360394.html

В 71 российском регионе зафиксировали случаи заражения "омикроном"

В 71 российском регионе зафиксировали случаи заражения "омикроном" - РИА Новости, 25.01.2022

В 71 российском регионе зафиксировали случаи заражения "омикроном"

Случаи заражения людей "омикроном" официально подтвердил 71 субъект России из 85, свидетельствуют данные РИА Новости. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T08:55

2022-01-25T08:55

2022-01-25T09:27

распространение коронавируса

общество

забайкальский край

новосибирская область

воз

здоровье - общество

чукотка

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Случаи заражения людей "омикроном" официально подтвердил 71 субъект России из 85, свидетельствуют данные РИА Новости.В понедельник оперштаб передавал, что в структуре выявляемых COVID-19 "дельта" составляет 51,7 процента, "омикрон" и другие не доминирующие варианты — 48,3 процента.Вчера десять регионов Центрального федерального округа не подтверждали обнаружение нового штамма, на утро вторника их осталось шесть. При этом Тульская, Ивановская и Курская области предположили, что "омикрон" у них уже циркулирует и в ближайшее время будет выявлен. Помимо них, в центре России не фиксировали новый штамм Костромская, Тверская и Белгородская области.На северо-западе страны и в Сибири осталось по одному субъекту, куда еще не добрался "омикрон" — это Ненецкий автономный округ и Новосибирская область. На Дальнем Востоке к приходу нового штамма готовятся Сахалинская и Магаданская области, Камчатский и Забайкальский края, Чукотка и Еврейская автономная область.Все регионы Северо-Кавказского, Южного, Приволжского и Уральского федеральных округов уже сообщали о выявлении "омикрона".B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, включая Россию. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и постепенно становится доминирующим.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. Вакцину от SARS-CoV-2 получили уже 70 процентов взрослого населения России.

https://ria.ru/20220125/predraspolozhennost-1769353467.html

https://ria.ru/20220125/omikron-1769348332.html

забайкальский край

новосибирская область

чукотка

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