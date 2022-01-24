https://ria.ru/20220124/vaktsinatsiya-1769256914.html
В России от COVID-19 привились 70 процентов взрослых
В России от COVID-19 привились 70 процентов взрослых - РИА Новости, 24.01.2022
В России от COVID-19 привились 70 процентов взрослых
В России уже 70 процентов взрослого населения сделали прививку от SARS-CoV-2, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T14:26
2022-01-24T14:26
2022-01-24T15:32
распространение коронавируса
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михаил мурашко
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В России уже 70 процентов взрослого населения сделали прививку от SARS-CoV-2, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.На заседании исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения он отметил, что Москва поддерживает задачи, обозначенные в "стратегии обеспечения глобальной вакцинации от COVID-19 к середине 2022 года": от коронавируса необходимо привить 70 процентов населения земного шара."В России охват уже достиг указанных цифр для взрослого населения", — подчеркнул он.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В прошлую пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 в России достиг 64,4%. Полный цикл вакцинации прошли 78 059 701 человек, первым компонентом привились 81 981 007.Среди регионов лидируют Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%). Приближаются к отметке в 80% Мурманская область (79,1%), Липецкая область (78,6%), Республика Тыва (78,3%), Пензенская (77,8%), Орловская (76,5%), Калининградская (75,5%) и Московская (75,8%) области.Как ранее подчеркивала чиновница, для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90-95%, но пока власти оставляют планку в 80%.
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:26 24.01.2022 (обновлено: 15:32 24.01.2022)
В России от COVID-19 привились 70 процентов взрослых
Мурашко заявил, что уровень вакцинации от COVID-19 среди взрослых достиг 70 процентов
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
В России уже 70 процентов взрослого населения сделали прививку от SARS-CoV-2, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко
.
На заседании исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения он отметил, что Москва поддерживает задачи, обозначенные в "стратегии обеспечения глобальной вакцинации от COVID-19
к середине 2022 года": от коронавируса необходимо привить 70 процентов населения земного шара.
"В России охват уже достиг указанных цифр для взрослого населения", — подчеркнул он.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко
, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
В прошлую пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 в России достиг 64,4%. Полный цикл вакцинации прошли 78 059 701 человек, первым компонентом привились 81 981 007.
Среди регионов лидируют Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%). Приближаются к отметке в 80% Мурманская область (79,1%), Липецкая область (78,6%), Республика Тыва (78,3%), Пензенская (77,8%), Орловская (76,5%), Калининградская (75,5%) и Московская (75,8%) области.
Как ранее подчеркивала чиновница, для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90-95%, но пока власти оставляют планку в 80%.