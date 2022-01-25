https://ria.ru/20220125/omikron-1769348332.html
В Роспотребнадзоре заявили, что дети чаще заражаются "омикроном"
В Роспотребнадзоре заявили, что дети чаще заражаются "омикроном" - РИА Новости, 25.01.2022
В Роспотребнадзоре заявили, что дети чаще заражаются "омикроном"
Доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении штамма "омикрон" возросла с 10-11 до 15%, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T03:19
2022-01-25T03:19
2022-01-25T04:19
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
коронавирус covid-19
александр горелов
распространение коронавируса
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769301926_0:103:3324:1973_1920x0_80_0_0_20b84b8345dee76a8c692f1957627f22.jpg
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении штамма "омикрон" возросла с 10-11 до 15%, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Большая частота вовлечения детей в эпидпроцесс говорит о том, что "омикрон" более заразен для всех возрастных категорий, отметил Горелов.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, включая Россию. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
https://ria.ru/20220125/omikron-1769347445.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769301926_225:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_4b726fdf6b908d0eafb09d71689c01a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, коронавирус covid-19, александр горелов, омикрон-штамм коронавируса
03:19 25.01.2022 (обновлено: 04:19 25.01.2022)
В Роспотребнадзоре заявили, что дети чаще заражаются "омикроном"
Эксперт Роспотребнадзора Горелов: доля детей среди заболевших COVID-19 достигла 15%