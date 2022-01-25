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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220125/omikron-1769348332.html
В Роспотребнадзоре заявили, что дети чаще заражаются "омикроном"
В Роспотребнадзоре заявили, что дети чаще заражаются "омикроном" - РИА Новости, 25.01.2022
В Роспотребнадзоре заявили, что дети чаще заражаются "омикроном"
Доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении штамма "омикрон" возросла с 10-11 до 15%, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T03:19
2022-01-25T04:19
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
коронавирус covid-19
александр горелов
распространение коронавируса
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении штамма "омикрон" возросла с 10-11 до 15%, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Большая частота вовлечения детей в эпидпроцесс говорит о том, что "омикрон" более заразен для всех возрастных категорий, отметил Горелов.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, включая Россию. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, коронавирус covid-19, александр горелов, омикрон-штамм коронавируса
03:19 25.01.2022 (обновлено: 04:19 25.01.2022)
 
В Роспотребнадзоре заявили, что дети чаще заражаются "омикроном"

Эксперт Роспотребнадзора Горелов: доля детей среди заболевших COVID-19 достигла 15%

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ центре вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве
В центре вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В центре вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении штамма "омикрон" возросла с 10-11 до 15%, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Дети болели всеми геновариантами, частота вовлечения в эпидпроцесс составляла 10-11%. Применительно к "омикрону" приходят данные, что дети вовлекаются в эпидпроцесс в 15% случаев", - сказал он.

Большая частота вовлечения детей в эпидпроцесс говорит о том, что "омикрон" более заразен для всех возрастных категорий, отметил Горелов.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, включая Россию. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Александр ГореловОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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