https://ria.ru/20220125/omikron-1769348332.html

В Роспотребнадзоре заявили, что дети чаще заражаются "омикроном"

В Роспотребнадзоре заявили, что дети чаще заражаются "омикроном" - РИА Новости, 25.01.2022

В Роспотребнадзоре заявили, что дети чаще заражаются "омикроном"

Доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении штамма "омикрон" возросла с 10-11 до 15%, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T03:19

2022-01-25T03:19

2022-01-25T04:19

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

коронавирус covid-19

александр горелов

распространение коронавируса

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении штамма "омикрон" возросла с 10-11 до 15%, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Большая частота вовлечения детей в эпидпроцесс говорит о том, что "омикрон" более заразен для всех возрастных категорий, отметил Горелов.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, включая Россию. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.

https://ria.ru/20220125/omikron-1769347445.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, коронавирус covid-19, александр горелов, омикрон-штамм коронавируса