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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
https://ria.ru/20220125/odinokie-1769379237.html
Как воспитывать ребенка одинокому родителю? Подкаст "Это надолго"
Как воспитывать ребенка одинокому родителю? Подкаст "Это надолго" - РИА Новости, 25.01.2022
Как воспитывать ребенка одинокому родителю? Подкаст "Это надолго"
У родителя, воспитывающего детей в одиночестве, есть много вопросов: как минимизировать травму от отсутствия в жизни ребенка второго родителя? Нужно ли искать "заменяющую" фигуру? Как объяснить почему нет папы или мамы? Благодаря знаниям семья сможет преодолеть эти трудности и ответить на сложные вопросы с минимальным уроном для детской психики.
2022-01-25T11:00
2022-01-25T11:30
это надолго
общество
дети
психология
подкаст
сн_образование
социальный навигатор
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Как воспитывать ребенка одинокому родителю? Подкаст "Это надолго"
У родителя, воспитывающего детей в одиночестве, есть много вопросов: как минимизировать травму от отсутствия в жизни ребенка второго родителя? Нужно ли искать «заменяющую» фигуру? Как объяснить детям почему нет папы или мамы? Благодаря определенным знаниям семья сможет преодолеть эти трудные ситуации и ответить на сложные вопросы с минимальным уроном для детской психики.
audio/mpeg
Как воспитывать ребенка одинокому родителю? Подкаст "Это надолго"
У родителя, воспитывающего детей в одиночестве, есть много вопросов: как минимизировать травму от отсутствия в жизни ребенка второго родителя? Нужно ли искать «заменяющую» фигуру? Как объяснить детям почему нет папы или мамы? Благодаря определенным знаниям семья сможет преодолеть эти трудные ситуации и ответить на сложные вопросы с минимальным уроном для детской психики.
audio/mpeg
О том, как воспитывать ребенка в отсутствии второго партнера рассказывает психолог Александр Колмановский.01:40 Насколько на ребенка влияет взросление без отца или матери?01:50 Как одинокой маме растить мальчика?03:30 Что такое мужественность?05:00 Как одинокой маме растить девочку?06:10 Что такое женственность?08:00 Как одинокому отцу растить дочь?12:25 Как компенсировать чувство неполноценности у детей из неполных семей?14:40 Если ребенок спрашивает почему нет мамы или папы?17:20 Разница между виной и ответственностью23.45 "Когда ребенок осуждает родителя, он практически обречен, чтобы воспроизвести эту неправильность, в собственной житейской практике, может быть в другой редакции"27:45 "Женщины, которые сидят дома, потихоньку теряют форму"Пожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше!Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
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96
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общество, дети, психология, подкаст, аудио, сн_образование, социальный навигатор
11:00 25.01.2022 (обновлено: 11:30 25.01.2022)
 

Как воспитывать ребенка одинокому родителю? Подкаст "Это надолго"

Это надолго
Как воспитывать ребенка одинокому родителю? Подкаст "Это надолго"
11:00
Читать ria.ru в
У родителя, воспитывающего детей в одиночестве, есть много вопросов: как минимизировать травму от отсутствия в жизни ребенка второго родителя? Нужно ли искать "заменяющую" фигуру? Как объяснить почему нет папы или мамы? Благодаря знаниям семья сможет преодолеть эти трудности и ответить на сложные вопросы с минимальным уроном для детской психики.
О том, как воспитывать ребенка в отсутствии второго партнера рассказывает психолог Александр Колмановский.
01:40 Насколько на ребенка влияет взросление без отца или матери?
01:50 Как одинокой маме растить мальчика?
03:30 Что такое мужественность?
05:00 Как одинокой маме растить девочку?
06:10 Что такое женственность?
08:00 Как одинокому отцу растить дочь?
12:25 Как компенсировать чувство неполноценности у детей из неполных семей?
14:40 Если ребенок спрашивает почему нет мамы или папы?
17:20 Разница между виной и ответственностью
23.45 "Когда ребенок осуждает родителя, он практически обречен, чтобы воспроизвести эту неправильность, в собственной житейской практике, может быть в другой редакции"
27:45 "Женщины, которые сидят дома, потихоньку теряют форму"
Пожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше!
Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
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