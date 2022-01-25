https://ria.ru/20220125/odinokie-1769379237.html

Как воспитывать ребенка одинокому родителю? Подкаст "Это надолго"

Как воспитывать ребенка одинокому родителю? Подкаст "Это надолго" - РИА Новости, 25.01.2022

Как воспитывать ребенка одинокому родителю? Подкаст "Это надолго"

У родителя, воспитывающего детей в одиночестве, есть много вопросов: как минимизировать травму от отсутствия в жизни ребенка второго родителя? Нужно ли искать "заменяющую" фигуру? Как объяснить почему нет папы или мамы? Благодаря знаниям семья сможет преодолеть эти трудности и ответить на сложные вопросы с минимальным уроном для детской психики.

2022-01-25T11:00

2022-01-25T11:00

2022-01-25T11:30

это надолго

общество

дети

психология

подкаст

сн_образование

социальный навигатор

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Как воспитывать ребенка одинокому родителю? Подкаст "Это надолго" У родителя, воспитывающего детей в одиночестве, есть много вопросов: как минимизировать травму от отсутствия в жизни ребенка второго родителя? Нужно ли искать «заменяющую» фигуру? Как объяснить детям почему нет папы или мамы? Благодаря определенным знаниям семья сможет преодолеть эти трудные ситуации и ответить на сложные вопросы с минимальным уроном для детской психики. audio/mpeg

Как воспитывать ребенка одинокому родителю? Подкаст "Это надолго" У родителя, воспитывающего детей в одиночестве, есть много вопросов: как минимизировать травму от отсутствия в жизни ребенка второго родителя? Нужно ли искать «заменяющую» фигуру? Как объяснить детям почему нет папы или мамы? Благодаря определенным знаниям семья сможет преодолеть эти трудные ситуации и ответить на сложные вопросы с минимальным уроном для детской психики. audio/mpeg

О том, как воспитывать ребенка в отсутствии второго партнера рассказывает психолог Александр Колмановский.01:40 Насколько на ребенка влияет взросление без отца или матери?01:50 Как одинокой маме растить мальчика?03:30 Что такое мужественность?05:00 Как одинокой маме растить девочку?06:10 Что такое женственность?08:00 Как одинокому отцу растить дочь?12:25 Как компенсировать чувство неполноценности у детей из неполных семей?14:40 Если ребенок спрашивает почему нет мамы или папы?17:20 Разница между виной и ответственностью23.45 "Когда ребенок осуждает родителя, он практически обречен, чтобы воспроизвести эту неправильность, в собственной житейской практике, может быть в другой редакции"27:45 "Женщины, которые сидят дома, потихоньку теряют форму"Пожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше!Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дети, психология, подкаст, аудио, сн_образование, социальный навигатор