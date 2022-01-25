https://ria.ru/20220125/nesovershennoletnie-1769508763.html
В Петербурге введут новые COVID-ограничения для несовершеннолетних
В Петербурге введут новые COVID-ограничения для несовершеннолетних - РИА Новости, 25.01.2022
В Петербурге введут новые COVID-ограничения для несовершеннолетних
Несовершеннолетним в Петербурге в связи с ухудшением эпидситуации запрещается с 28 января по 13 февраля посещение зоопарков, музеев, бассейнов, фитнес-центров,... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T19:56
2022-01-25T19:56
2022-01-25T19:56
распространение коронавируса
дети
санкт-петербург
александр беглов
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598035702_0:35:2930:1683_1920x0_80_0_0_416d12a48e7e55f8706426836fa428db.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Несовершеннолетним в Петербурге в связи с ухудшением эпидситуации запрещается с 28 января по 13 февраля посещение зоопарков, музеев, бассейнов, фитнес-центров, театров и концертных залов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и на основании предписания Главного государственного санитарного врача по Санкт‑Петербургу губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление городского правительства № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".В соответствии с постановлением дополнительные ограничения вводятся в период с 28 января по 13 февраля."Запрещается посещение несовершеннолетними зоологических парков, музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, плавательных бассейнов, фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта (за исключением спортивной подготовки и профессионального спорта), театров, цирков, концертных залов, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий в качестве зрителей", - говорится в сообщении.Также запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних (за исключением спортивных мероприятий, включенных в календарные планы).
https://ria.ru/20220125/omikron-1769461027.html
https://ria.ru/20220125/karantin-1769464237.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598035702_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_e48e1d1d24eda969d9c33ba9105605ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дети, санкт-петербург, александр беглов, россия, коронавирус в россии
В Петербурге введут новые COVID-ограничения для несовершеннолетних
В Петербурге несовершеннолетним запретят посещать массовые мероприятия из-за COVID-19
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Несовершеннолетним в Петербурге в связи с ухудшением эпидситуации запрещается с 28 января по 13 февраля посещение зоопарков, музеев, бассейнов, фитнес-центров, театров и концертных залов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и на основании предписания Главного государственного санитарного врача по Санкт‑Петербургу
губернатор Александр Беглов
внес изменения в постановление городского правительства № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
В соответствии с постановлением дополнительные ограничения вводятся в период с 28 января по 13 февраля.
"Запрещается посещение несовершеннолетними зоологических парков, музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, плавательных бассейнов, фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта (за исключением спортивной подготовки и профессионального спорта), театров, цирков, концертных залов, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий в качестве зрителей", - говорится в сообщении.
Также запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних (за исключением спортивных мероприятий, включенных в календарные планы).