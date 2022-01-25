https://ria.ru/20220125/nesovershennoletnie-1769508763.html

В Петербурге введут новые COVID-ограничения для несовершеннолетних

В Петербурге введут новые COVID-ограничения для несовершеннолетних - РИА Новости, 25.01.2022

В Петербурге введут новые COVID-ограничения для несовершеннолетних

Несовершеннолетним в Петербурге в связи с ухудшением эпидситуации запрещается с 28 января по 13 февраля посещение зоопарков, музеев, бассейнов, фитнес-центров,... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T19:56

2022-01-25T19:56

2022-01-25T19:56

распространение коронавируса

дети

санкт-петербург

александр беглов

россия

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Несовершеннолетним в Петербурге в связи с ухудшением эпидситуации запрещается с 28 января по 13 февраля посещение зоопарков, музеев, бассейнов, фитнес-центров, театров и концертных залов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и на основании предписания Главного государственного санитарного врача по Санкт‑Петербургу губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление городского правительства № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".В соответствии с постановлением дополнительные ограничения вводятся в период с 28 января по 13 февраля."Запрещается посещение несовершеннолетними зоологических парков, музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, плавательных бассейнов, фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта (за исключением спортивной подготовки и профессионального спорта), театров, цирков, концертных залов, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий в качестве зрителей", - говорится в сообщении.Также запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних (за исключением спортивных мероприятий, включенных в календарные планы).

https://ria.ru/20220125/omikron-1769461027.html

https://ria.ru/20220125/karantin-1769464237.html

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дети, санкт-петербург, александр беглов, россия, коронавирус в россии