https://ria.ru/20220125/minirovanie-1769399509.html

В Тюмени все школы эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

В Тюмени все школы эвакуировали из-за сообщений о "минировании" - РИА Новости, 25.01.2022

В Тюмени все школы эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

Эвакуацию во всех школах Тюмени проводят в связи с сигналами о возможном минировании зданий образовательных учреждений, сообщает Информационный центр... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:15

2022-01-25T12:15

2022-01-25T12:15

происшествия

школа

дети

тюмень

тюменская область

россия

ложные сообщения о минировании зданий

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ТЮМЕНЬ, 25 янв - РИА Новости. Эвакуацию во всех школах Тюмени проводят в связи с сигналами о возможном минировании зданий образовательных учреждений, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области."В связи с возникновением 25.01.2022 внештатной ситуации (поступившие сигналы о возможном минировании зданий школ) в г. Тюмени, по данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы", - говорится в сообщении.Отмечается, что до конца дня все здания школ будут осмотрены специальными службами и 26 января образовательный процесс пройдет в обычном режиме.В предыдущий раз эвакуация всех школ областной столицы по этой же причине производилась 20 января.

https://ria.ru/20220124/rassylka-1769232545.html

https://ria.ru/20220124/minirovanie-1769258344.html

тюмень

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происшествия, школа, дети, тюмень, тюменская область, россия, ложные сообщения о минировании зданий