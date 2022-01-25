Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО»
Ядерные технологии
https://ria.ru/20220125/ledokol-1769405731.html
В Мурманске подняли флаг на атомном ледоколе "Сибирь"
В Мурманске подняли флаг на атомном ледоколе "Сибирь" - РИА Новости, 25.01.2022
В Мурманске подняли флаг на атомном ледоколе "Сибирь"
Торжественная церемония подъема государственного флага РФ на первом серийном универсальном атомном ледоколе проекта 22220 "Сибирь" состоялась в Мурманске на... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:35
2022-01-25T15:34
ядерные технологии
безопасность
технологии
мурманская область
мурманск
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
балтийский завод
арктика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769450757_0:239:3188:2032_1920x0_80_0_0_09602492288f3fd187eff8c47d4ee263.jpg
МУРМАНСК, 25 янв – РИА Новости. Торжественная церемония подъема государственного флага РФ на первом серийном универсальном атомном ледоколе проекта 22220 "Сибирь" состоялась в Мурманске на причале ФГУП "Атомфлот", передает корреспондент РИА Новости.В церемонии приняли участие заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" - директор дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка, генеральный директор АО "Балтийский завод" Алексей Кадилов."Без современного атомного ледокольного флота невозможно представить динамичное развитие Арктики. Только новые ледоколы и суда способны сделать Севморпуть реальной дорогой для наших мегапроектов в Арктической зоне", - сказал Рукша. Он добавил, что уже во вторник атомоход уйдет в свой первый рейс по Северному морскому пути.По словам губернатора Мурманской области, мощь и потенциал Арктики - как инвестиционный так и исследовательский - растут с каждым днём, так как это территория с неисследованными до конца возможностями, а атомный ледокольный флот является уникальным конкурентным преимуществом России в Арктике."И одно из приоритетных направлений как для всей страны, так и для нашей области - развитие Северного морского пути, которое даст принципиально новые возможности для мировой логистики", - подчеркнул Чибис.Как отметил генеральный директор ФГУП "Атомфлот", сейчас в восточном районе Севморпути работает головной универсальный атомный ледокол "Арктика". "Обычно навигация в этом секторе прекращалась в ноябре. Но ввод в эксплуатацию ледоколов проекта 22220 открывает новые перспективы развития Севморпути. За этими атомоходами – будущее Росатомфлота", - подчеркнул Кашка.Закладка первого серийного универсального атомного ледокола "Сибирь" проекта 22220 состоялась 26 мая 2015 года в Санкт-Петербурге. Спуск на воду – 22 сентября 2017 года. 24 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге на борту судна был подписан акт о передаче ледокола "Атомфлоту".Тринадцатого января 2022 года ледокол "Сибирь" вышел от достроечной набережной АО "Балтийский завод" в порт приписки Мурманск. 22 января судно прибыло к причалам ФГУП "Атомфлот".Основные технические характеристики ледокола "Сибирь": длина - 173,3 метра (160 метров по КВЛ); ширина - 34 метра (33 метра по КВЛ); высота борта - 15,2 метра; мощность - 60 МВт (на валах); скорость хода - 22 узла (по чистой воде); осадка - 10,5 метра / 9,03 метра; максимальная ледопроходимость - 2,9 метра; водоизмещение – 33 540 тонн; расчетный срок службы - 40 лет; численность экипажа - 54 человека.Первый серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 назван в честь выведенного из эксплуатации атомохода "Сибирь", построенного в советское время. В 1978 году атомный ледокол "Сибирь" впервые осуществил круглогодичную навигацию на линии Мурманск – Дудинка. Тогда совместно с ледоколом "Капитан Сорокин" атомоход провел в Дудинку дизель-электроходы "Павел Пономарев" и "Наварин". В 1987 году атомный ледокол "Сибирь" обеспечил эвакуацию и высадку ледовых дрейфующих станций ("Северный полюс-27", "Северный полюс-29") с заходом на Северный полюс в мае.Сейчас в акватории Севморпути работает головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220.
https://ria.ru/20211207/suda-1762515144.html
https://ria.ru/20211229/reaktor-1765932435.html
https://ria.ru/20220124/ucheniya-1769285030.html
https://ria.ru/20211110/zapad-1758285184.html
мурманская область
мурманск
арктика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769450757_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_c8ee4e118010299badac929cb5e8a0f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, мурманская область, мурманск, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", балтийский завод, арктика, андрей чибис, атомфлот, вячеслав рукша, ледоколы, северный морской путь, россия
12:35 25.01.2022 (обновлено: 15:34 25.01.2022)
 
В Мурманске подняли флаг на атомном ледоколе "Сибирь"

В Мурманске подняли российский флаг на первом серийном атомном ледоколе "Сибирь"

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТоржественная церемония поднятия государственного флага РФ на первом серийном универсальном атомном ледоколе "Сибирь" проекта 22220 в Мурманске. 25 января 2022
Торжественная церемония поднятия государственного флага РФ на первом серийном универсальном атомном ледоколе Сибирь проекта 22220 в Мурманске. 25 января 2022 - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Торжественная церемония поднятия государственного флага РФ на первом серийном универсальном атомном ледоколе "Сибирь" проекта 22220 в Мурманске. 25 января 2022
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 25 янв – РИА Новости. Торжественная церемония подъема государственного флага РФ на первом серийном универсальном атомном ледоколе проекта 22220 "Сибирь" состоялась в Мурманске на причале ФГУП "Атомфлот", передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии приняли участие заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" - директор дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка, генеральный директор АО "Балтийский завод" Алексей Кадилов.
Атомный ледокол Таймыр - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря 2021, 11:17Ядерные технологии
Атомный ледокол завершил вывод судов из ледового плена на Севморпути
"Без современного атомного ледокольного флота невозможно представить динамичное развитие Арктики. Только новые ледоколы и суда способны сделать Севморпуть реальной дорогой для наших мегапроектов в Арктической зоне", - сказал Рукша. Он добавил, что уже во вторник атомоход уйдет в свой первый рейс по Северному морскому пути.
По словам губернатора Мурманской области, мощь и потенциал Арктики - как инвестиционный так и исследовательский - растут с каждым днём, так как это территория с неисследованными до конца возможностями, а атомный ледокольный флот является уникальным конкурентным преимуществом России в Арктике.
"И одно из приоритетных направлений как для всей страны, так и для нашей области - развитие Северного морского пути, которое даст принципиально новые возможности для мировой логистики", - подчеркнул Чибис.
Термоядерный реактор - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 07:52Наука
Сибирские ученые приблизили Россию к созданию термоядерного реактора
Как отметил генеральный директор ФГУП "Атомфлот", сейчас в восточном районе Севморпути работает головной универсальный атомный ледокол "Арктика". "Обычно навигация в этом секторе прекращалась в ноябре. Но ввод в эксплуатацию ледоколов проекта 22220 открывает новые перспективы развития Севморпути. За этими атомоходами – будущее Росатомфлота", - подчеркнул Кашка.
Закладка первого серийного универсального атомного ледокола "Сибирь" проекта 22220 состоялась 26 мая 2015 года в Санкт-Петербурге. Спуск на воду – 22 сентября 2017 года. 24 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге на борту судна был подписан акт о передаче ледокола "Атомфлоту".
Тринадцатого января 2022 года ледокол "Сибирь" вышел от достроечной набережной АО "Балтийский завод" в порт приписки Мурманск. 22 января судно прибыло к причалам ФГУП "Атомфлот".
Большой десантный корабль Королев проекта 775 Балтийского флота на учениях - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
Вчера, 16:42
Двадцать судов Балтийского флота вышли на учения в море
Основные технические характеристики ледокола "Сибирь": длина - 173,3 метра (160 метров по КВЛ); ширина - 34 метра (33 метра по КВЛ); высота борта - 15,2 метра; мощность - 60 МВт (на валах); скорость хода - 22 узла (по чистой воде); осадка - 10,5 метра / 9,03 метра; максимальная ледопроходимость - 2,9 метра; водоизмещение – 33 540 тонн; расчетный срок службы - 40 лет; численность экипажа - 54 человека.
Первый серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 назван в честь выведенного из эксплуатации атомохода "Сибирь", построенного в советское время. В 1978 году атомный ледокол "Сибирь" впервые осуществил круглогодичную навигацию на линии Мурманск – Дудинка. Тогда совместно с ледоколом "Капитан Сорокин" атомоход провел в Дудинку дизель-электроходы "Павел Пономарев" и "Наварин". В 1987 году атомный ледокол "Сибирь" обеспечил эвакуацию и высадку ледовых дрейфующих станций ("Северный полюс-27", "Северный полюс-29") с заходом на Северный полюс в мае.
Сейчас в акватории Севморпути работает головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220.
Атомный ледокол Ямал - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября 2021, 08:00
Запад хочет идти на север, но место уже занято нами
 
Ядерные технологииБезопасностьТехнологииМурманская областьМурманскГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Балтийский заводАрктикаАндрей ЧибисАтомфлотВячеслав РукшаледоколыСеверный морской путьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%
00:27Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
00:20Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
00:16Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
00:06США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
00:02Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
23:58Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
23:52США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
23:32Госдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасности
23:27США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
23:15В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
22:58Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
22:39Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
22:24Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
22:21Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
22:12Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину
22:06Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
22:04США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки
22:00Во Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки
21:56На Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие
Лента новостейМолния
"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг УкраиныРоссийские десантники прибыли в Белоруссию на совместные ученияПрайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТОСША пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг УкраиныСеверный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкойКиев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНРСША пригрозили России серьезными последствиями из-за УкраиныГосдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасностиСША проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил ГосдепВ Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил БайденЗеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимыБайден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на УкраинеБайден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в ЕвропуБайден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяцаСША не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила ПсакиВо Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за суткиНа Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие