https://ria.ru/20220125/ledokol-1769405731.html

В Мурманске подняли флаг на атомном ледоколе "Сибирь"

В Мурманске подняли флаг на атомном ледоколе "Сибирь" - РИА Новости, 25.01.2022

В Мурманске подняли флаг на атомном ледоколе "Сибирь"

Торжественная церемония подъема государственного флага РФ на первом серийном универсальном атомном ледоколе проекта 22220 "Сибирь" состоялась в Мурманске на... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:35

2022-01-25T12:35

2022-01-25T15:34

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МУРМАНСК, 25 янв – РИА Новости. Торжественная церемония подъема государственного флага РФ на первом серийном универсальном атомном ледоколе проекта 22220 "Сибирь" состоялась в Мурманске на причале ФГУП "Атомфлот", передает корреспондент РИА Новости.В церемонии приняли участие заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" - директор дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка, генеральный директор АО "Балтийский завод" Алексей Кадилов."Без современного атомного ледокольного флота невозможно представить динамичное развитие Арктики. Только новые ледоколы и суда способны сделать Севморпуть реальной дорогой для наших мегапроектов в Арктической зоне", - сказал Рукша. Он добавил, что уже во вторник атомоход уйдет в свой первый рейс по Северному морскому пути.По словам губернатора Мурманской области, мощь и потенциал Арктики - как инвестиционный так и исследовательский - растут с каждым днём, так как это территория с неисследованными до конца возможностями, а атомный ледокольный флот является уникальным конкурентным преимуществом России в Арктике."И одно из приоритетных направлений как для всей страны, так и для нашей области - развитие Северного морского пути, которое даст принципиально новые возможности для мировой логистики", - подчеркнул Чибис.Как отметил генеральный директор ФГУП "Атомфлот", сейчас в восточном районе Севморпути работает головной универсальный атомный ледокол "Арктика". "Обычно навигация в этом секторе прекращалась в ноябре. Но ввод в эксплуатацию ледоколов проекта 22220 открывает новые перспективы развития Севморпути. За этими атомоходами – будущее Росатомфлота", - подчеркнул Кашка.Закладка первого серийного универсального атомного ледокола "Сибирь" проекта 22220 состоялась 26 мая 2015 года в Санкт-Петербурге. Спуск на воду – 22 сентября 2017 года. 24 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге на борту судна был подписан акт о передаче ледокола "Атомфлоту".Тринадцатого января 2022 года ледокол "Сибирь" вышел от достроечной набережной АО "Балтийский завод" в порт приписки Мурманск. 22 января судно прибыло к причалам ФГУП "Атомфлот".Основные технические характеристики ледокола "Сибирь": длина - 173,3 метра (160 метров по КВЛ); ширина - 34 метра (33 метра по КВЛ); высота борта - 15,2 метра; мощность - 60 МВт (на валах); скорость хода - 22 узла (по чистой воде); осадка - 10,5 метра / 9,03 метра; максимальная ледопроходимость - 2,9 метра; водоизмещение – 33 540 тонн; расчетный срок службы - 40 лет; численность экипажа - 54 человека.Первый серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 назван в честь выведенного из эксплуатации атомохода "Сибирь", построенного в советское время. В 1978 году атомный ледокол "Сибирь" впервые осуществил круглогодичную навигацию на линии Мурманск – Дудинка. Тогда совместно с ледоколом "Капитан Сорокин" атомоход провел в Дудинку дизель-электроходы "Павел Пономарев" и "Наварин". В 1987 году атомный ледокол "Сибирь" обеспечил эвакуацию и высадку ледовых дрейфующих станций ("Северный полюс-27", "Северный полюс-29") с заходом на Северный полюс в мае.Сейчас в акватории Севморпути работает головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220.

https://ria.ru/20211207/suda-1762515144.html

https://ria.ru/20211229/reaktor-1765932435.html

https://ria.ru/20220124/ucheniya-1769285030.html

https://ria.ru/20211110/zapad-1758285184.html

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