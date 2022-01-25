https://ria.ru/20220125/khleb-1769486108.html

Хлеб подорожает на 30%?

Крупный производитель хлеба в России предупредил о резком повышении цен - РИА Новости, 25.01.2022

Хлеб подорожает на 30%?

Один из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в России Fazer сообщил о скором подорожании продукции из-за роста себестоимости на 18%, пишет РБК. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T18:03

2022-01-25T18:03

2022-01-25T18:37

экономика

россия

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Один из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в России Fazer сообщил о скором подорожании продукции из-за роста себестоимости на 18%, пишет РБК.С 1 февраля отпускные цены на хлебобулочные изделия Fazer вырастут на 16,5 — 30 процентов в зависимости от категории, говорится в письме директора по продажам российского подразделения финской компании Анатолия Бренера, утверждает издание.При этом предприятие подчеркнуло, что если партнеры не примут новые цены, компания не гарантирует полного выполнения заказов.В Fazer позднее подтвердили РБК подлинность документа, не став при этом раскрывать подробности.О сообщении компании знает также председатель правления Национального союза хлебопечения Сергей Щедрин, пишет издание. По его словам, в последние годы затраты в отрасли выросли, а доходы сильно упали. Однако тридцатипроцентное повышение цен он считает необоснованным.Финская компания Fazer основана в 1891 году. Предприятие производит хлебобулочные и кондитерские изделия в странах Северной Европы и Балтии. В России Fazer работает с 1997 года, сейчас продукция выпускается на четырех площадках в Москве и Петербурге.

https://ria.ru/20220118/podorozhanie-1768334728.html

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экономика, россия