https://ria.ru/20220125/kadry-1769295494.html

В Сети появились редкие кадры со съемок "Игры в кальмара"

В Сети появились редкие кадры со съемок "Игры в кальмара" - РИА Новости, 25.01.2022

В Сети появились редкие кадры со съемок "Игры в кальмара"

Южнокорейская актриса и модель Чон Хо Ён разместила в Instagram серию редких снимков, сделанных на съемках сериала Netflix "Игра в кальмара". В нем она сыграла... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T00:33

2022-01-25T00:33

2022-01-25T00:33

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Южнокорейская актриса и модель Чон Хо Ён разместила в Instagram серию редких снимков, сделанных на съемках сериала Netflix "Игра в кальмара". В нем она сыграла персонажа 067.Хо Ён включила в подборку девять фотографий. На большинстве из них появляется один из главных антагонистов шоу — 101 в исполнении Хо Сон Тхэ. На снимках он выглядит серьезным и сосредоточенным, как, в общем-то, и остальные участники шоу. За первые часы после размещения пост актрисы набрал более миллиона лайков и тысячи комментариев. В них многие написали, что снимки получились прекрасными и отметили, что с "очень ждут" второй сезон.Ранее генеральный директор Netflix Тед Сарандос официально подтвердил, что второй сезон нашумевшего южнокорейского сериала "абсолютно точно" будет выпущен. Первый сезон "Игры в кальмара", состоящий из девяти эпизодов, вышел в сентябре 2021 года. В нем рассказывают о 456 погрязших в долгах людях, которые решают побороться за огромный денежный приз. Для этого нужно стать участником загадочной игры. Однако, когда все они оказываются на площадке, то узнают, что не прошедших хотя бы одно испытание, будут убивать.В первую неделю с момента релиза 17 сентября "Игра в кальмара" возглавила рейтинг десяти самых популярных шоу на Netflix. Это первый раз, когда корейский проект достиг такого результата на стриминговой платформе. Позже стало известно, что сериал посмотрели более 142 миллионов пользователей.

https://ria.ru/20211229/netflix-1765969842.html

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