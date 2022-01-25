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Наука
https://ria.ru/20220125/issledovatel-1769420163.html
Путин призвал оказывать успешным молодым исследователям господдержку
Путин призвал оказывать успешным молодым исследователям господдержку - РИА Новости, 25.01.2022
Путин призвал оказывать успешным молодым исследователям господдержку
Владимир Путин на встрече со студентами во вторник заявил, что молодые исследователи, которые добились значимых успехов, должны в первую очередь получать... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T13:37
2022-01-25T14:10
наука
владимир путин
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 янв — РИА Новости. Владимир Путин на встрече со студентами во вторник заявил, что молодые исследователи, которые добились значимых успехов, должны в первую очередь получать государственную поддержку, в том числе и обеспечение жильем.“Люди, которые добиваются значимых успехов в своем творчестве научном, именно они должны в первую очередь поддерживаться государством. Кроме всего прочего, существуют бытовые вещи, о которых мы никогда не должны забывать. Самое существенное из них - это, конечно, обеспечение жильем. Здесь разные возможности существуют: жилищные сертификаты, льготная ипотека, служебное жилье. Вот по всем этим направлениям будем и дальше самым прямым образом работать и стараться создать многовекторную систему поддержки молодых исследователей”, - сказал Путин.Президент добавил, что также очень важно создать такие условия для молодых людей, которые позволят заниматься не только наукой, но и одновременно работать в высокотехнологичных компаниях. “Надо только выбрать соответствующую форму взаимодействия с практикой. Должен сказать, что и наши компании высокотехнологичные занимаются этим достаточно давно и предметно. И в целом небезуспешно. Они создают свои кафедры, они ведут своих будущих сотрудников”, - подчеркнул Путин.
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владимир путин, россия
13:37 25.01.2022 (обновлено: 14:10 25.01.2022)
 
Путин призвал оказывать успешным молодым исследователям господдержку

Президент Путин призвал оказывать успешным молодым исследователям господдержку

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу со студентами ведущих отечественных вузов
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу со студентами ведущих отечественных вузов - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 янв — РИА Новости. Владимир Путин на встрече со студентами во вторник заявил, что молодые исследователи, которые добились значимых успехов, должны в первую очередь получать государственную поддержку, в том числе и обеспечение жильем.
“Люди, которые добиваются значимых успехов в своем творчестве научном, именно они должны в первую очередь поддерживаться государством. Кроме всего прочего, существуют бытовые вещи, о которых мы никогда не должны забывать. Самое существенное из них - это, конечно, обеспечение жильем. Здесь разные возможности существуют: жилищные сертификаты, льготная ипотека, служебное жилье. Вот по всем этим направлениям будем и дальше самым прямым образом работать и стараться создать многовекторную систему поддержки молодых исследователей”, - сказал Путин.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
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Медведев заявил, что власти продолжат поддерживать молодых ученых
Президент добавил, что также очень важно создать такие условия для молодых людей, которые позволят заниматься не только наукой, но и одновременно работать в высокотехнологичных компаниях. “Надо только выбрать соответствующую форму взаимодействия с практикой. Должен сказать, что и наши компании высокотехнологичные занимаются этим достаточно давно и предметно. И в целом небезуспешно. Они создают свои кафедры, они ведут своих будущих сотрудников”, - подчеркнул Путин.
 
НаукаВладимир ПутинРоссия
 
 
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