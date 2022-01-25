https://ria.ru/20220125/issledovatel-1769420163.html

Путин призвал оказывать успешным молодым исследователям господдержку

Путин призвал оказывать успешным молодым исследователям господдержку - РИА Новости, 25.01.2022

Путин призвал оказывать успешным молодым исследователям господдержку

Владимир Путин на встрече со студентами во вторник заявил, что молодые исследователи, которые добились значимых успехов, должны в первую очередь получать... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T13:37

2022-01-25T13:37

2022-01-25T14:10

наука

владимир путин

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 янв — РИА Новости. Владимир Путин на встрече со студентами во вторник заявил, что молодые исследователи, которые добились значимых успехов, должны в первую очередь получать государственную поддержку, в том числе и обеспечение жильем.“Люди, которые добиваются значимых успехов в своем творчестве научном, именно они должны в первую очередь поддерживаться государством. Кроме всего прочего, существуют бытовые вещи, о которых мы никогда не должны забывать. Самое существенное из них - это, конечно, обеспечение жильем. Здесь разные возможности существуют: жилищные сертификаты, льготная ипотека, служебное жилье. Вот по всем этим направлениям будем и дальше самым прямым образом работать и стараться создать многовекторную систему поддержки молодых исследователей”, - сказал Путин.Президент добавил, что также очень важно создать такие условия для молодых людей, которые позволят заниматься не только наукой, но и одновременно работать в высокотехнологичных компаниях. “Надо только выбрать соответствующую форму взаимодействия с практикой. Должен сказать, что и наши компании высокотехнологичные занимаются этим достаточно давно и предметно. И в целом небезуспешно. Они создают свои кафедры, они ведут своих будущих сотрудников”, - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20211224/uchenye-1765423643.html

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владимир путин, россия