Байден заявил, что контакт с европейскими лидерами показал единство
Президент США Байден заявил, что разговор с европейскими лидерами показал единство
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что разговор с европейскими лидерами продемонстрировал единство.
"Контакт был отличным, полное единство с европейскими лидерами", - сказал Байден журналистам.
Байден около полутора часов беседовал по видеосвязи с европейскими лидерами, планировалось обсудить продолжающийся кризис вокруг Украины. Ожидалось, что участие в видеозвонке примут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Шарль Мишель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также лидеры Франции, ФРГ, Италии, Польши и Великобритании.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.