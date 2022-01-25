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Экс-премьер Украины допустил необходимость эвакуации жителей Донбасса
Экс-премьер Украины допустил необходимость эвакуации жителей Донбасса - РИА Новости, 25.01.2022
Экс-премьер Украины допустил необходимость эвакуации жителей Донбасса
Ситуация в Донбассе вызывает беспокойство, там развернута бригада военных ВСУ, которые оснащены средствами для ведения наступательных боевых действий, может... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T11:43
2022-01-25T11:43
в мире
украина
николай азаров (политик)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ситуация в Донбассе вызывает беспокойство, там развернута бригада военных ВСУ, которые оснащены средствами для ведения наступательных боевых действий, может потребоваться эвакуация населения, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.Ранее издание "НВ" сообщило, что самолет со второй партией военной помощи США прибыл в аэропорт "Борисполь". Первая партия вооружения с 90 тоннами оружия от США прибыла 22 января. Это первый пакет помощи в 2022 году. Издание сообщает, что новая партия военной помощи состоит из ручных одноразовых гранатометов M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D. Кроме того, была передана и партия ПТРК Javelin. Грузовой самолет Boeing 747 с новой партией американского оружия для ВСУ на борту вылетел из Франкфурта днем в воскресенье, данные о рейсе также содержатся на сайте Flightradar24."Меня-то сейчас все-таки больше всего беспокоит ситуация, которая складывается в Донбассе, потому что... та группировка, которая там развернута, она же не просто сидит там в траншеях или казармах, это мобилизованные бригады, по-моему, там их пять бригад. Они оснащены всеми необходимыми средствами ведения наступательных боевых действий. Сейчас активно поступают в эти части средства для разминирования минных полей, создания проходов соответствующих", - сказал он в эфире "Соловьев LIVE".Он добавил, что по численности эта группировка в четыре раза превосходит численность военных рядового состава ВСУ. "Несмотря на то, что и англичане, и американцы поставляют далеко не лучшее, но тем не менее, с точки зрения, скажем, вооружения, это все то, что необходимо для ведения боевых действий. Что особенно настораживает, эти средства предназначены для ведения боевых действий в условиях городской застройки", - подчеркнул политик.По его словам, может потребоваться эвакуация населения из Донбасса. "Если все-таки эти отморозки решатся на такую военную авантюру, то трудно себе представить без эвакуации гражданского населения вот из этих районов, а пока я знаю, что никаких мер для эвакуации гражданского населения не проводится", - добавил Азаров.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что угроза провокаций со стороны Украины в Донбассе сейчас очень высока, она даже выше, чем раньше.
https://ria.ru/20220124/donbass-1769326362.html
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в мире, украина, николай азаров (политик), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия
11:43 25.01.2022
 
Экс-премьер Украины допустил необходимость эвакуации жителей Донбасса

Экс-премьер Украины Азаров: ситуация в Донбассе может потребовать эвакуацию населения

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Николай Азаров
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ситуация в Донбассе вызывает беспокойство, там развернута бригада военных ВСУ, которые оснащены средствами для ведения наступательных боевых действий, может потребоваться эвакуация населения, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Ранее издание "НВ" сообщило, что самолет со второй партией военной помощи США прибыл в аэропорт "Борисполь". Первая партия вооружения с 90 тоннами оружия от США прибыла 22 января. Это первый пакет помощи в 2022 году. Издание сообщает, что новая партия военной помощи состоит из ручных одноразовых гранатометов M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D. Кроме того, была передана и партия ПТРК Javelin. Грузовой самолет Boeing 747 с новой партией американского оружия для ВСУ на борту вылетел из Франкфурта днем в воскресенье, данные о рейсе также содержатся на сайте Flightradar24.
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"Меня-то сейчас все-таки больше всего беспокоит ситуация, которая складывается в Донбассе, потому что... та группировка, которая там развернута, она же не просто сидит там в траншеях или казармах, это мобилизованные бригады, по-моему, там их пять бригад. Они оснащены всеми необходимыми средствами ведения наступательных боевых действий. Сейчас активно поступают в эти части средства для разминирования минных полей, создания проходов соответствующих", - сказал он в эфире "Соловьев LIVE".
Он добавил, что по численности эта группировка в четыре раза превосходит численность военных рядового состава ВСУ. "Несмотря на то, что и англичане, и американцы поставляют далеко не лучшее, но тем не менее, с точки зрения, скажем, вооружения, это все то, что необходимо для ведения боевых действий. Что особенно настораживает, эти средства предназначены для ведения боевых действий в условиях городской застройки", - подчеркнул политик.
По его словам, может потребоваться эвакуация населения из Донбасса. "Если все-таки эти отморозки решатся на такую военную авантюру, то трудно себе представить без эвакуации гражданского населения вот из этих районов, а пока я знаю, что никаких мер для эвакуации гражданского населения не проводится", - добавил Азаров.
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В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что угроза провокаций со стороны Украины в Донбассе сейчас очень высока, она даже выше, чем раньше.
"Мы готовы к еще большей поддержке Украины": как Пентагон вооружает Киев
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

Старший летчик укладывает на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
1 из 8

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
2 из 8

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

Летчики укладывают на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
3 из 8

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
4 из 8

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
5 из 8

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

Летчики укладывают на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
6 из 8

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

Самолет со второй партией военной помощи США в украинском аэропорту Борисполь
7 из 8

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

Самолет со второй партией военной помощи США в украинском аэропорту Борисполь
8 из 8

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
1 из 8

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
2 из 8

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
3 из 8

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
4 из 8

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
5 из 8

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
6 из 8

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
7 из 8

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
8 из 8

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
 
В миреУкраинаНиколай Азаров (политик)Вооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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