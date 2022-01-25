Макрон заявил о необходимости работы для деэскалации вокруг Украины
Президент Франции Макрон заявил о необходимости работы для деэскалации вокруг Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон
ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность ситуацией у границ Украины и заявил о необходимости работы для скорейшей деэскалации, говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Макрон принял участие в видеоконференции, организованной по инициативе президента США Джо Байдена, в ходе которой обсуждалась тема Украины. В видеоконференции также участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, лидеры ФРГ, Италии, Великобритании, Италии, Польши.
"Президент Республики выразил глубокую обеспокоенность ситуацией на границах Украины и заявил о необходимости коллективной работы для скорейшей деэскалации. Эта деэскалация должна пройти через твердые и надежные предупреждения в отношении России, что требует постоянной координации между европейскими партнерами и союзниками, и через расширенный диалог с Россией, который мы ведем", - говорится в коммюнике.
Это предполагает и продолжение переговорных усилий в рамках "нормандского формата", отметили в администрации французского лидера. В Елисейском дворце подтвердили участие во встрече политсоветников в "нормандском формате" 26 января.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.