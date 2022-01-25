https://ria.ru/20220125/deeskalatsiya-1769346390.html

Макрон заявил о необходимости работы для деэскалации вокруг Украины

Макрон заявил о необходимости работы для деэскалации вокруг Украины - РИА Новости, 25.01.2022

Макрон заявил о необходимости работы для деэскалации вокруг Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность ситуацией у границ Украины и заявил о необходимости работы для скорейшей деэскалации, говорится в... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T01:43

2022-01-25T01:43

2022-01-25T01:43

в мире

украина

франция

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768677360_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_206db855a3b49e6585418342ef9bcc1f.jpg

ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность ситуацией у границ Украины и заявил о необходимости работы для скорейшей деэскалации, говорится в коммюнике Елисейского дворца.Макрон принял участие в видеоконференции, организованной по инициативе президента США Джо Байдена, в ходе которой обсуждалась тема Украины. В видеоконференции также участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, лидеры ФРГ, Италии, Великобритании, Италии, Польши.Это предполагает и продолжение переговорных усилий в рамках "нормандского формата", отметили в администрации французского лидера. В Елисейском дворце подтвердили участие во встрече политсоветников в "нормандском формате" 26 января.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220125/edinstvo-1769346231.html

украина

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, франция, нато, россия