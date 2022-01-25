https://ria.ru/20220125/ablyazov-1769439249.html

Аблязов рассказал пранкерам, как общался с Навальным

Аблязов рассказал пранкерам, как общался с Навальным - РИА Новости, 25.01.2022

Аблязов рассказал пранкерам, как общался с Навальным

Беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, заявлявший об организации январских беспорядков в Казахстане, поделился с пранкерами Вованом и Лексусом, которые... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T14:54

2022-01-25T14:54

2022-01-25T14:54

в мире

казахстан

мухтар аблязов

алексей навальный

владимир ашурков

касым-жомарт токаев

владимир краснов (пранкер вован)

алексей столяров (лексус)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, заявлявший об организации январских беспорядков в Казахстане, поделился с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились в разговоре с ним сотрудниками ФБК* о том, как он припомнил Алексею Навальному "дело Кировлеса". Видеозапись беседы пранкеры выложили на своём Youtube-канале.Первую условную судимость Навальный получил по делу "Кировлеса" о растрате более 16 миллионов рублей, вторую - по делу "Ив Роше" за хищение свыше 30 миллионов рублей.Аблязов, призывавший к необходимости организовать протесты в России, рассказал пранкерам, что пару раз общался с Навальным и даже предлагал ему устроить протесты в России, но тот отправил его договариваться с исполнительным директором ФБК* Владимиром Ашурковым, которые находится в Лондоне. Аблязов и Ашурков даже хотели встретиться в Париже, но не сложилось."И вот я как не позвоню Ашуркову, он все время на каких-то тусовках, там шум, гам, на презентациях. И мне ребята сообщили, что его видели регулярно на тусовках с Николаем Варенко, который работал на зятя Назарбаева. И когда мы с Алексеем (Навальным) разговаривали, он мне сказал: у вас неоднозначная репутация. Ну, я ему ответил: "Знаете, вы тоже лес украли, если что", - пожаловался Аблязов.В ответ "Волков" предложил Аблязову создать тайную организацию, вспомнив "великого комбинатора" из произведения "Двенадцать стульев" Остапа Бендера."Нам нужно закрепить наши намерения и как-то назвать нашу организацию. Тайный союз, Союз Меча и Орала. Союз Казахстана и России - КазаРоссия!", - воскликнул пранкер, представившийся сотрудником ФБК* Леонидом Волковым.В ответ Аблязов робко согласился и подтвердил, что сделать так можно, но "нужно точнее в информационном плане двигаться, чтобы и вы, и мы говорили схожие вещи - тогда это будет иметь серьезное влияние на сознание людей"."Кстати, (белорусский оппозиционер Светлана) Тихановская к нашему союзу тоже присоединится. И (венесуэльского оппозиционера Хуана) Гуайдо еще можно. Мы всех этих товарищей объединим и диктатуре (непечатное слово)!", - не унимался "Волков".В ответ "Волков" рассказал, что очень воодушевлен тем, что ситуация в постсоветских странах "шатается"."Безусловно, нам нужно скоординировать наши возможности, которые у нас есть. Не только медийные, но международный блок, связи и все прочее. Это усилит нашу эффективность. Нам нужны организованные силы", - убеждал его Аблязов, который далее привел в пример свою работу по организации протестов в Казахстане.По его словам, лучший способ - создание и координация протестов через ячейки с помощью штаба, который с ними взаимодействует."Они должны быть секретными. Но нам надо ломать режим. Нам нужно наносить удары везде, ну и желательно, чтобы это в первую очередь было организовано в России", - делился своими планами Аблязов.Вопрос о финансировании протестов России, беглый казахский банкир решил просто - "нужны спонсоры - бизнесмены как внутри РФ, так и за пределами, нужны пожертвования, нужно много потоков организовать".А затем пустился в долгие воспоминания, как он организовывал протесты в Казахстане - с помощью Telegram-каналов и секретных чатов."Это была длительная, многолетняя работа. Я построил это больше, чем за 4 года. Ячейки я начал создавать с мая 2017 года", - сказал Аблязов, посетовав, что людям приходилось объяснять, как действовать и добиться синхронизированных выступлений в разных городах Казахстана.Закончился разговор на высокой ноте - "Волков" предложил Аблязову стоя послушать гимн Европейского союза, на что беглый казахский банкир согласился.Аблязов уже много лет проживает за рубежом. В Казахстане суд признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, ущерб превышает 7,5 миллиард долларов. Возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в стране экстремистской организацией. Кроме того, экс-глава БТА Банка заочно приговорен к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.* Запрещенная в России организация-иноагент

https://ria.ru/20220125/spisok-1769394901.html

https://ria.ru/20220125/fsin-1769418403.html

https://ria.ru/20211229/rozysk-1766018317.html

https://ria.ru/20211228/kassatsiya-1765798733.html

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в мире, казахстан, мухтар аблязов, алексей навальный, владимир ашурков, касым-жомарт токаев, владимир краснов (пранкер вован), алексей столяров (лексус), россия