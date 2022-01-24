https://ria.ru/20220124/veteran-1769294306.html

В Подмосковье вынесли приговор братьям, избившим до смерти ветерана

В Подмосковье вынесли приговор братьям, избившим до смерти ветерана - РИА Новости, 24.01.2022

В Подмосковье вынесли приговор братьям, избившим до смерти ветерана

Суд приговорил к 6 и 12 годам колонии двух братьев, которые в ходе разбоя избили до смерти 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Подмосковье,... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T17:35

2022-01-24T17:35

2022-01-24T17:37

происшествия

московская область (подмосковье)

московский областной суд

великая отечественная война (1941-1945)

ольга врадий

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Суд приговорил к 6 и 12 годам колонии двух братьев, которые в ходе разбоя избили до смерти 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Подмосковье, сообщила журналистам в понедельник помощник руководителя областного ГСУСК Ольга Врадий.Следствие установило, что в марте 2019 года трое грабителей проникли в дом к ветерану, избили его и, забрав медали и деньги, скрылись. Мужчина был госпитализирован, но спустя несколько дней скончался.Двоих из нападавших удалось задержать, еще один объявлен в федеральный розыск. При этом за несколько часов до преступления, один из обвиняемых ограбил на улице 47-летнюю женщину, отметила Врадий."Доказательства признаны Московским областным судом достаточными для вынесения приговора двум братьям 27 и 30 лет. Они признаны виновными в причинении тяжкого вреда здоровью 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны, повлекшего по неосторожности его смерть, а также в совершении разбойного нападения", - сказала Врадий.Кроме того, один из братьев признан виновным в мошенничестве, грабеже и сбыте госнаград."Подсудимым назначено наказание в виде 12 и 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - сказала Врадий.

https://ria.ru/20220124/rassylka-1769232545.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), московский областной суд, великая отечественная война (1941-1945), ольга врадий