https://ria.ru/20220124/ukraina-1769318227.html

Байден обсудит с лидерами европейских стран кризис вокруг Украины

Байден обсудит с лидерами европейских стран кризис вокруг Украины - РИА Новости, 24.01.2022

Байден обсудит с лидерами европейских стран кризис вокруг Украины

Президент США Джо Байден в понедельник проведет видеозвонок с лидерами стран Европы и обсудит продолжающийся кризис вокруг Украины, следует из рабочего... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T19:41

2022-01-24T19:41

2022-01-24T20:02

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник проведет видеозвонок с лидерами стран Европы и обсудит продолжающийся кризис вокруг Украины, следует из рабочего расписания главы государства, которое обнародовал Белый дом.Согласно этим данным, в 15.00 по вашингтонскому времени (23.00 мск) у хозяина Белого дома состоится "защищенный видеозвонок с лидерами европейских стран в рамках консультаций... в ответ на наращивание Россией военной мощи возле границ Украины".Участие в видеозвонке, как ожидается, также примут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Шарль Мишель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также лидеры Франции, ФРГ, Италии, Польши и Великобритании.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220124/ssha-1769311207.html

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769287644.html

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