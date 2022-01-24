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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220124/simptom-1769186129.html
Симптом, который есть у 73% заразившихся "омикроном"
Назван симптом, встречающийся у 73% заразившихся "омикроном" - РИА Новости, 24.01.2022
Симптом, который есть у 73% заразившихся "омикроном"
Почти три четверти (73%) всех заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" в Бангладеш жаловались на насморк, об этом сообщил официальный представитель Главного... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T04:37
2022-01-24T15:12
распространение коронавируса
в мире
бангладеш
ботсвана
юар
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Почти три четверти (73%) всех заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" в Бангладеш жаловались на насморк, об этом сообщил официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам. Его слова приводит местная интернет-газета bdnews24.Головные боли, по его словам, наблюдались у 68% пациентов, при этом 64% заболевших сообщили о чувстве усталости. Кроме того, по крайней мере 60% пациентов жаловались на чихание или боли в горле, а 44% — на кашель."Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа", — предупредил Ислам.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.За все время пандемии в Бангладеш, который является самой густонаселенной страной мира, выявили почти 1,7 миллиона заражений коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20220123/omikron-1769161177.html
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в мире, бангладеш, ботсвана, юар, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
04:37 24.01.2022 (обновлено: 15:12 24.01.2022)
 
Назван симптом, встречающийся у 73% заразившихся "омикроном"

Профессор Ислам заявил, что у 73% пациентов со штаммом "омикрон" наблюдается насморк

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТестирование на COVID-19
Тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Почти три четверти (73%) всех заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" в Бангладеш жаловались на насморк, об этом сообщил официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам. Его слова приводит местная интернет-газета bdnews24.
Головные боли, по его словам, наблюдались у 68% пациентов, при этом 64% заболевших сообщили о чувстве усталости. Кроме того, по крайней мере 60% пациентов жаловались на чихание или боли в горле, а 44% — на кашель.
"Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа", — предупредил Ислам.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
За все время пандемии в Бангладеш, который является самой густонаселенной страной мира, выявили почти 1,7 миллиона заражений коронавирусной инфекцией.
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
Вчера, 19:57Распространение коронавируса
"Омикрон" может положить конец пандемии в Европе, заявила ВОЗ
 
Распространение коронавирусаВ миреБангладешБотсванаЮАРКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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