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Аналитики рассказали, где сложнее всего найти высокооплачиваемую работу
Аналитики рассказали, где сложнее всего найти высокооплачиваемую работу - РИА Новости, 24.01.2022
Аналитики рассказали, где сложнее всего найти высокооплачиваемую работу
Высокооплачиваемую работу по специальности проще всего найти в Москве, Екатеринбурге и Перми, сложнее всего — в Волгограде, Омске и Уфе, говорится в... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T08:30
2022-01-24T10:15
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волгоград
уфа
superjob
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Высокооплачиваемую работу по специальности проще всего найти в Москве, Екатеринбурге и Перми, сложнее всего — в Волгограде, Омске и Уфе, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Специалисты опросили 9 тысяч представителей экономически активного населения городов-миллионников и выяснили, что жители мегаполисов не слишком высоко оценивают свои шансы найти работу с хорошей зарплатой. "Даже в благополучной Москве оценка доступности высокооплачиваемой работы по специальности не дотягивает до 3 баллов из 5", - говорится в исследовании.При этом Москва по этому показателю все равно оказалась безоговорочным лидером — 2,8 балла по 5-балльной шкале. На втором и третьем местах — Екатеринбург (2,57 балла) и Пермь (2,56), отметили специалисты.На четвертой строчке рейтинга расположился Санкт-Петербург с 2,54 балла. Жители Казани оценивают вероятность найти работу с хорошей зарплатой в среднем на 2,5 балла, Красноярска — на 2,47 балла, Самары — на 2,42 балла, выяснили эксперты.С более ярковыраженными сложностями в отношении поиска высокооплачиваемой работы сталкиваются жители Новосибирска, Челябинска и Воронежа: ее доступность в этих городах составляет 2,38 балла, 2,37 и 2,29 балла соответственно. В Ростове-на-Дону возможность устройства на работу с хорошим заработком оценивается в 2,22 балла, в Нижнем Новгороде — в 2,21 балла, в Краснодаре — в 2,19 балла, в Уфе — в 2,18 балла."Хуже всего обстоят дела в Волгограде и Омске: шанс найти работу по специальности с высокой зарплатой местные жители оценили в среднем на 1,89 и 2,09 балла соответственно", - говорится в исследовании.
https://ria.ru/20220124/zarplata-1769189484.html
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общество, омск, волгоград, уфа, superjob, россия, навигатор абитуриента
08:30 24.01.2022 (обновлено: 10:15 24.01.2022)
 
Аналитики рассказали, где сложнее всего найти высокооплачиваемую работу

SuperJob: высокооплачиваемую работу сложнее всего найти в Волгограде, Омске и Уфе

© Fotolia / Nichizhenova ElenaСобеседование при приеме на работу
Собеседование при приеме на работу - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Fotolia / Nichizhenova Elena
Собеседование при приеме на работу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Высокооплачиваемую работу по специальности проще всего найти в Москве, Екатеринбурге и Перми, сложнее всего — в Волгограде, Омске и Уфе, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Специалисты опросили 9 тысяч представителей экономически активного населения городов-миллионников и выяснили, что жители мегаполисов не слишком высоко оценивают свои шансы найти работу с хорошей зарплатой. "Даже в благополучной Москве оценка доступности высокооплачиваемой работы по специальности не дотягивает до 3 баллов из 5", - говорится в исследовании.
При этом Москва по этому показателю все равно оказалась безоговорочным лидером — 2,8 балла по 5-балльной шкале. На втором и третьем местах — Екатеринбург (2,57 балла) и Пермь (2,56), отметили специалисты.
На четвертой строчке рейтинга расположился Санкт-Петербург с 2,54 балла. Жители Казани оценивают вероятность найти работу с хорошей зарплатой в среднем на 2,5 балла, Красноярска — на 2,47 балла, Самары — на 2,42 балла, выяснили эксперты.
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С более ярковыраженными сложностями в отношении поиска высокооплачиваемой работы сталкиваются жители Новосибирска, Челябинска и Воронежа: ее доступность в этих городах составляет 2,38 балла, 2,37 и 2,29 балла соответственно. В Ростове-на-Дону возможность устройства на работу с хорошим заработком оценивается в 2,22 балла, в Нижнем Новгороде — в 2,21 балла, в Краснодаре — в 2,19 балла, в Уфе — в 2,18 балла.
"Хуже всего обстоят дела в Волгограде и Омске: шанс найти работу по специальности с высокой зарплатой местные жители оценили в среднем на 1,89 и 2,09 балла соответственно", - говорится в исследовании.
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ОбществоОмскВолгоградУфаSuperjobРоссияНавигатор абитуриента
 
 
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