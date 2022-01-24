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В аэропорту Пулково нашли тело таксиста-иностранца, сообщил источник
В аэропорту Пулково нашли тело таксиста-иностранца, сообщил источник - РИА Новости, 24.01.2022
В аэропорту Пулково нашли тело таксиста-иностранца, сообщил источник
На территории аэропорта Пулково обнаружили убитым 26-летнего таксиста — гражданина Таджикистана, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T10:11
2022-01-24T10:11
2022-01-24T13:51
происшествия
санкт-петербург
таджикистан
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв — РИА Новости. На территории аэропорта Пулково обнаружили убитым 26-летнего таксиста — гражданина Таджикистана, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."По предварительной информации, мужчина погиб от ножевых ранений в горло и в грудь", — добавил собеседник агентства.В салоне автомобиля нашли нож. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК ("Убийство"), максимальная санкция по которой — 15 лет лишения свободы.Это не первый случай нападения на таксиста в этом месяце. Седьмого числа житель Кирова, находясь на заднем сиденье вызванного им такси, попытался задушить водителя. Встретив активное сопротивление, мужчина скрылся. Возбуждено дело о покушении на убийство.
https://ria.ru/20210810/ubiystvo-1745161228.html
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происшествия, санкт-петербург, таджикистан, пулково (аэропорт)
10:11 24.01.2022 (обновлено: 13:51 24.01.2022)
В аэропорту Пулково нашли тело таксиста-иностранца, сообщил источник
Источник: в аэропорту Пулково нашли тело таксиста из Таджикистана