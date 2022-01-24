https://ria.ru/20220124/peterburg-1769302464.html

Петербург перейдет в мобилизационный режим из-за "омикрона", сообщил Беглов

Петербург перейдет в мобилизационный режим из-за "омикрона", сообщил Беглов - РИА Новости, 24.01.2022

Петербург перейдет в мобилизационный режим из-за "омикрона", сообщил Беглов

Власти Санкт-Петербурга готовят более строгие санитарные ограничения из-за ситуации с COVID-19, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T18:21

2022-01-24T18:21

2022-01-24T19:03

распространение коронавируса

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга готовят более строгие санитарные ограничения из-за ситуации с COVID-19, сообщил губернатор города Александр Беглов."Правительство города готовит изменение в 121-е постановление ("О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" – прим. ред.) с новыми более строгими санитарными ограничениями", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург"."Хотел бы отметить серьезное осложнение эпидемической обстановки. На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости – более 9 тысяч инфицированных за сутки. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Санкт-Петербург переходит в мобилизационный режим. Это потребует от каждого из нас терпения, понимания, готовности работать в сложных условиях, и особых усилий для сохранения здоровья своего и своих близких", - отметил губернатор.По словам губернатора, в настоящее время нагрузка на поликлиники выросла в разы. "На переднем крае сейчас оказалось первичное звено здравоохранения. Из-за штамма "омикрон" нагрузка на него выросла в разы. Сотрудники поликлиник первыми приняли удар, в некоторых болеют до трети участковых врачей", - сказал Беглов.Губернатор отметил, что Петербург впервые за время пандемии меняет систему оказания государственной медицинской помощи. С 24 января первичное звено полностью мобилизуется на борьбу с ковидом, плановая помощь ограничивается. По его словам, в соответствии с новым порядком все заболевшие с признаками ОРВИ разделены на три потока."Сейчас главное – помочь поликлиникам справиться с небывалыми нагрузками. Ситуация непростая. Рассчитываем на понимание петербуржцев. Новый режим работы первичного звена – мера вынужденная, экстренная и непродолжительная. Специалисты по эпидемиям говорят о четырех-пяти неделях пиковых нагрузок", - сказал Беглов.Он также отметил, что власти рассматривают дополнительные возможности для повышения мобильности первичного звена, включая аренду автотранспорта и закупку услуг такси для транспортировки на КТ."Мы будем до последнего сохранять плановую помощь в наших стационарах. Пока мы расширяем "красные зоны" только в детских больницах. Со среды полностью переводим Филатовскую больницу на прием детей с ковидом и пневмонией. Планы по мобилизации больниц для взрослых составлены. Здесь у города есть хороший задел", - добавил Беглов.

https://ria.ru/20220122/peterburg-1769044053.html

https://ria.ru/20220121/omikron-1768907962.html

https://ria.ru/20220119/peterburg-1768601586.html

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