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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220124/peterburg-1769302464.html
Петербург перейдет в мобилизационный режим из-за "омикрона", сообщил Беглов
Петербург перейдет в мобилизационный режим из-за "омикрона", сообщил Беглов - РИА Новости, 24.01.2022
Петербург перейдет в мобилизационный режим из-за "омикрона", сообщил Беглов
Власти Санкт-Петербурга готовят более строгие санитарные ограничения из-за ситуации с COVID-19, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T18:21
2022-01-24T19:03
распространение коронавируса
санкт-петербург
общество
александр беглов
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга готовят более строгие санитарные ограничения из-за ситуации с COVID-19, сообщил губернатор города Александр Беглов."Правительство города готовит изменение в 121-е постановление ("О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" – прим. ред.) с новыми более строгими санитарными ограничениями", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург"."Хотел бы отметить серьезное осложнение эпидемической обстановки. На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости – более 9 тысяч инфицированных за сутки. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Санкт-Петербург переходит в мобилизационный режим. Это потребует от каждого из нас терпения, понимания, готовности работать в сложных условиях, и особых усилий для сохранения здоровья своего и своих близких", - отметил губернатор.По словам губернатора, в настоящее время нагрузка на поликлиники выросла в разы. "На переднем крае сейчас оказалось первичное звено здравоохранения. Из-за штамма "омикрон" нагрузка на него выросла в разы. Сотрудники поликлиник первыми приняли удар, в некоторых болеют до трети участковых врачей", - сказал Беглов.Губернатор отметил, что Петербург впервые за время пандемии меняет систему оказания государственной медицинской помощи. С 24 января первичное звено полностью мобилизуется на борьбу с ковидом, плановая помощь ограничивается. По его словам, в соответствии с новым порядком все заболевшие с признаками ОРВИ разделены на три потока."Сейчас главное – помочь поликлиникам справиться с небывалыми нагрузками. Ситуация непростая. Рассчитываем на понимание петербуржцев. Новый режим работы первичного звена – мера вынужденная, экстренная и непродолжительная. Специалисты по эпидемиям говорят о четырех-пяти неделях пиковых нагрузок", - сказал Беглов.Он также отметил, что власти рассматривают дополнительные возможности для повышения мобильности первичного звена, включая аренду автотранспорта и закупку услуг такси для транспортировки на КТ."Мы будем до последнего сохранять плановую помощь в наших стационарах. Пока мы расширяем "красные зоны" только в детских больницах. Со среды полностью переводим Филатовскую больницу на прием детей с ковидом и пневмонией. Планы по мобилизации больниц для взрослых составлены. Здесь у города есть хороший задел", - добавил Беглов.
https://ria.ru/20220122/peterburg-1769044053.html
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санкт-петербург, общество, александр беглов, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
18:21 24.01.2022 (обновлено: 19:03 24.01.2022)
 
Петербург перейдет в мобилизационный режим из-за "омикрона", сообщил Беглов

Губернатор Петербурга Беглов: город переходит в мобилизационный режим из-за омикрон-штамма

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге
Машины скорой помощи на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Машины скорой помощи на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга готовят более строгие санитарные ограничения из-за ситуации с COVID-19, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Правительство города готовит изменение в 121-е постановление ("О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" – прим. ред.) с новыми более строгими санитарными ограничениями", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
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"Хотел бы отметить серьезное осложнение эпидемической обстановки. На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости – более 9 тысяч инфицированных за сутки. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Санкт-Петербург переходит в мобилизационный режим. Это потребует от каждого из нас терпения, понимания, готовности работать в сложных условиях, и особых усилий для сохранения здоровья своего и своих близких", - отметил губернатор.
По словам губернатора, в настоящее время нагрузка на поликлиники выросла в разы. "На переднем крае сейчас оказалось первичное звено здравоохранения. Из-за штамма "омикрон" нагрузка на него выросла в разы. Сотрудники поликлиник первыми приняли удар, в некоторых болеют до трети участковых врачей", - сказал Беглов.
Губернатор отметил, что Петербург впервые за время пандемии меняет систему оказания государственной медицинской помощи. С 24 января первичное звено полностью мобилизуется на борьбу с ковидом, плановая помощь ограничивается. По его словам, в соответствии с новым порядком все заболевшие с признаками ОРВИ разделены на три потока.
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"Сейчас главное – помочь поликлиникам справиться с небывалыми нагрузками. Ситуация непростая. Рассчитываем на понимание петербуржцев. Новый режим работы первичного звена – мера вынужденная, экстренная и непродолжительная. Специалисты по эпидемиям говорят о четырех-пяти неделях пиковых нагрузок", - сказал Беглов.
Он также отметил, что власти рассматривают дополнительные возможности для повышения мобильности первичного звена, включая аренду автотранспорта и закупку услуг такси для транспортировки на КТ.
"Мы будем до последнего сохранять плановую помощь в наших стационарах. Пока мы расширяем "красные зоны" только в детских больницах. Со среды полностью переводим Филатовскую больницу на прием детей с ковидом и пневмонией. Планы по мобилизации больниц для взрослых составлены. Здесь у города есть хороший задел", - добавил Беглов.
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