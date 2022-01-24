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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220124/omikron-1769195173.html
Названы регионы, в которых еще не фиксировали случаев заражения "омикроном"
Названы регионы, в которых еще не фиксировали случаев заражения "омикроном" - РИА Новости, 24.01.2022
Названы регионы, в которых еще не фиксировали случаев заражения "омикроном"
"Омикрон" на утро понедельника официально подтвердили уже 65 регионов России, таким образом еще двадцать субъектов страны продолжают готовиться к приходу нового РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T09:14
2022-01-24T09:15
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. "Омикрон" на утро понедельника официально подтвердили уже 65 регионов России, таким образом еще двадцать субъектов страны продолжают готовиться к приходу нового штамма коронавируса, свидетельствуют данные РИА Новости.В воскресенье сообщалось, что в структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант "дельта" составляет 51,9%, вариант "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 48,1%.В Центральном федеральном округе осталось десять регионов, которые официально не сообщали об обнаружении "омикрона": это Костромская, Тульская, Ярославская, Ивановская, Тверская, Смоленская, Белгородская, Курская, Липецкая и Тамбовская области.На Дальнем Востоке ситуация за выходные не поменялась, и таких регионов там все еще шесть: Сахалинская и Магаданская области, Камчатский и Забайкальские края, Чукотка, Еврейская автономная область.Единственным субъектом страны на Северо-Западе, где еще не обнаружен "омикрон", остается Ненецкий автономный округ. В Сибири новый штамм пока не добрался до Кемеровской, Новосибирской областей и Алтайского края.Все регионы Северо-Кавказского, Южного, Приволжского и Уральского федеральных округов уже сообщали о выявлении случаев "омикрона".Всемирная организация здравоохранения в конце ноября 2021 года по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
09:14 24.01.2022 (обновлено: 09:15 24.01.2022)
 
Названы регионы, в которых еще не фиксировали случаев заражения "омикроном"

В 20 регионах России еще не фиксировали случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. "Омикрон" на утро понедельника официально подтвердили уже 65 регионов России, таким образом еще двадцать субъектов страны продолжают готовиться к приходу нового штамма коронавируса, свидетельствуют данные РИА Новости.
В воскресенье сообщалось, что в структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант "дельта" составляет 51,9%, вариант "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 48,1%.
В Центральном федеральном округе осталось десять регионов, которые официально не сообщали об обнаружении "омикрона": это Костромская, Тульская, Ярославская, Ивановская, Тверская, Смоленская, Белгородская, Курская, Липецкая и Тамбовская области.
На Дальнем Востоке ситуация за выходные не поменялась, и таких регионов там все еще шесть: Сахалинская и Магаданская области, Камчатский и Забайкальские края, Чукотка, Еврейская автономная область.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
Единственным субъектом страны на Северо-Западе, где еще не обнаружен "омикрон", остается Ненецкий автономный округ. В Сибири новый штамм пока не добрался до Кемеровской, Новосибирской областей и Алтайского края.
Все регионы Северо-Кавказского, Южного, Приволжского и Уральского федеральных округов уже сообщали о выявлении случаев "омикрона".
Всемирная организация здравоохранения в конце ноября 2021 года по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
 
Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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