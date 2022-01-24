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В ФНС объяснили, в каких случаях нужно будет платить налог на вклады
В ФНС объяснили, в каких случаях нужно будет платить налог на вклады - РИА Новости, 24.01.2022
В ФНС объяснили, в каких случаях нужно будет платить налог на вклады
Необходимость уплаты НДФЛ по банковским вкладам зависит от совокупного процентного дохода за год, а не от размера депозитов, заявили РИА Новости в Федеральной... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T19:19
2022-01-24T22:51
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
центральный банк рф (цб рф)
налоги
россия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Необходимость уплаты НДФЛ по банковским вкладам зависит от совокупного процентного дохода за год, а не от размера депозитов, заявили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС), приведя конкретные примеры расчетов.В этом году россияне впервые должны будут заплатить налог с процентного дохода по вкладам: он начисляется на совокупный процентный доход, выплаченный физлицу за 2021 год, за минусом необлагаемой суммы. Ее рассчитывают по формуле: миллион рублей, умноженный на ключевую ставку ЦБ, установленную на 1 января данного года. В 2021-м необлагаемый доход составлял 42,5 тысячи рублей (ключевая ставка ЦБ на 1 января 2021 года была 4,25%)."То есть главное — это именно сумма дохода от вкладов за год, так как размер вклада и ставка могут нивелировать эффект друг друга", — отметила ФНС.Например, в 2020 году человек открыл вклад в размере 710 тысяч рублей по ставке 4,5%, а в июле 2021 года переложил эту сумму в другой банк уже под восемь процентов. Совокупный процентный доход, выплаченный ему в 2021 году, достиг 55 616 рублей (31 950 рублей плюс 23 666 рублей). После вычета необлагаемого процентного дохода в 42 500 рублей сумма налога к уплате составит: 13 116 * 13%, то есть 1705 рублей.ФНС подробно расписала и другой случай — гражданин открыл в январе 2021 года вклад на два года в размере 1,1 миллиона рублей по ставке 3,5%. В этом случае НДФЛ платить не придется, поскольку доход по итогам года составит 35 291 рубль, что ниже необлагаемого минимума в 42 500 рублей.Раз этот вклад открывался на два года, то условия по ставке в 3,5% сохраняются и в 2022 году. В случае его пополнения в январе 2022 года, например на один миллион рублей, доход с этого вклада по итогам года составит 70 583 рублей. В результате налог платить опять не придется, поскольку на начало этого года ставка ЦБ составляет уже 8,5%, то есть необлагаемый минимум вырос до 85 тысяч рублей.ФНС напомнила, что под налогообложение не подпадают доходы по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает одного процента годовых, а также процентные доходы по счетам эскроу.Российские банки должны до 1 февраля сообщить в налоговые органы информацию о суммах выплаченных процентов по вкладам каждого физлица, которому производились такие выплаты в течение 2021-го. Декларировать такие доходы или каким-либо образом их оформлять не потребуется.
https://ria.ru/20211108/vkladchiki-1758144805.html
https://ria.ru/20220115/vklady-1767945302.html
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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), центральный банк рф (цб рф), налоги, россия
19:19 24.01.2022 (обновлено: 22:51 24.01.2022)
 
В ФНС объяснили, в каких случаях нужно будет платить налог на вклады

ФНС: необходимость уплаты НДФЛ по вкладам зависит от совокупного процентного дохода за год

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкФедеральная налоговая служба
Федеральная налоговая служба - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Федеральная налоговая служба
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Необходимость уплаты НДФЛ по банковским вкладам зависит от совокупного процентного дохода за год, а не от размера депозитов, заявили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС), приведя конкретные примеры расчетов.
В этом году россияне впервые должны будут заплатить налог с процентного дохода по вкладам: он начисляется на совокупный процентный доход, выплаченный физлицу за 2021 год, за минусом необлагаемой суммы. Ее рассчитывают по формуле: миллион рублей, умноженный на ключевую ставку ЦБ, установленную на 1 января данного года. В 2021-м необлагаемый доход составлял 42,5 тысячи рублей (ключевая ставка ЦБ на 1 января 2021 года была 4,25%).
"То есть главное — это именно сумма дохода от вкладов за год, так как размер вклада и ставка могут нивелировать эффект друг друга", — отметила ФНС.
Например, в 2020 году человек открыл вклад в размере 710 тысяч рублей по ставке 4,5%, а в июле 2021 года переложил эту сумму в другой банк уже под восемь процентов. Совокупный процентный доход, выплаченный ему в 2021 году, достиг 55 616 рублей (31 950 рублей плюс 23 666 рублей). После вычета необлагаемого процентного дохода в 42 500 рублей сумма налога к уплате составит: 13 116 * 13%, то есть 1705 рублей.
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ФНС подробно расписала и другой случай — гражданин открыл в январе 2021 года вклад на два года в размере 1,1 миллиона рублей по ставке 3,5%. В этом случае НДФЛ платить не придется, поскольку доход по итогам года составит 35 291 рубль, что ниже необлагаемого минимума в 42 500 рублей.
Раз этот вклад открывался на два года, то условия по ставке в 3,5% сохраняются и в 2022 году. В случае его пополнения в январе 2022 года, например на один миллион рублей, доход с этого вклада по итогам года составит 70 583 рублей. В результате налог платить опять не придется, поскольку на начало этого года ставка ЦБ составляет уже 8,5%, то есть необлагаемый минимум вырос до 85 тысяч рублей.
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Российские банки должны до 1 февраля сообщить в налоговые органы информацию о суммах выплаченных процентов по вкладам каждого физлица, которому производились такие выплаты в течение 2021-го. Декларировать такие доходы или каким-либо образом их оформлять не потребуется.
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