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Российские миротворцы вручили подарки детям одного из сел в Карабахе
Российские миротворцы вручили подарки детям одного из сел в Карабахе - РИА Новости, 24.01.2022
Российские миротворцы вручили подарки детям одного из сел в Карабахе
Российские миротворцы оказали гуманитарную помощь более 50 детям из малообеспеченных семей в селе Кочогот Нагорного Карабаха, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T08:22
2022-01-24T08:22
в мире
армения
азербайджан
баку
нагорный карабах
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ЕРЕВАН, 24 янв – РИА Новости. Российские миротворцы оказали гуманитарную помощь более 50 детям из малообеспеченных семей в селе Кочогот Нагорного Карабаха, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что специалисты центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в рамках гуманитарной акции вручили детям подарки."Сегодня была проведена гуманитарная акция в поселке Кочогот Мардакертского района. 54 ребенка получили подарки и 40 кг конфет", - приводит ведомство слова представителя российского миротворческого контингента Александра Кудрина, отметившего, что также планируется проведение гуманитарной акции в поселке Дженетек Мардакертского района.Отмечается, что специалисты центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в первом квартале 2022 года проведут вместе с благотворителями более 30 гуманитарных акций для нуждающихся жителей в городах и отдаленных районах Нагорного Карабаха.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html
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армения
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нагорный карабах
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в мире, армения, азербайджан, баку, нагорный карабах
08:22 24.01.2022
 
Российские миротворцы вручили подарки детям одного из сел в Карабахе

Российские миротворцы вручили подарки и конфеты детям в селе Кочогот Нагорного Карабаха

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец
Российский миротворец - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Российский миротворец. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 янв – РИА Новости. Российские миротворцы оказали гуманитарную помощь более 50 детям из малообеспеченных семей в селе Кочогот Нагорного Карабаха, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что специалисты центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в рамках гуманитарной акции вручили детям подарки.
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"Сегодня была проведена гуманитарная акция в поселке Кочогот Мардакертского района. 54 ребенка получили подарки и 40 кг конфет", - приводит ведомство слова представителя российского миротворческого контингента Александра Кудрина, отметившего, что также планируется проведение гуманитарной акции в поселке Дженетек Мардакертского района.
Отмечается, что специалисты центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в первом квартале 2022 года проведут вместе с благотворителями более 30 гуманитарных акций для нуждающихся жителей в городах и отдаленных районах Нагорного Карабаха.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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