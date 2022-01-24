https://ria.ru/20220124/mirotvortsy-1769191909.html

Российские миротворцы вручили подарки детям одного из сел в Карабахе

Российские миротворцы вручили подарки детям одного из сел в Карабахе - РИА Новости, 24.01.2022

Российские миротворцы вручили подарки детям одного из сел в Карабахе

Российские миротворцы оказали гуманитарную помощь более 50 детям из малообеспеченных семей в селе Кочогот Нагорного Карабаха, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T08:22

2022-01-24T08:22

2022-01-24T08:22

в мире

армения

азербайджан

баку

нагорный карабах

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ЕРЕВАН, 24 янв – РИА Новости. Российские миротворцы оказали гуманитарную помощь более 50 детям из малообеспеченных семей в селе Кочогот Нагорного Карабаха, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что специалисты центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в рамках гуманитарной акции вручили детям подарки."Сегодня была проведена гуманитарная акция в поселке Кочогот Мардакертского района. 54 ребенка получили подарки и 40 кг конфет", - приводит ведомство слова представителя российского миротворческого контингента Александра Кудрина, отметившего, что также планируется проведение гуманитарной акции в поселке Дженетек Мардакертского района.Отмечается, что специалисты центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в первом квартале 2022 года проведут вместе с благотворителями более 30 гуманитарных акций для нуждающихся жителей в городах и отдаленных районах Нагорного Карабаха.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html

https://ria.ru/20210429/vaktsina-1730582745.html

армения

азербайджан

баку

нагорный карабах

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в мире, армения, азербайджан, баку, нагорный карабах