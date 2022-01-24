https://ria.ru/20220124/koronavirus-1769262951.html

Несколько бокалов этого напитка защитят от коронавируса

Ученые назвали алкогольные напитки, защищающие от коронавируса - РИА Новости, 24.01.2022

Несколько бокалов этого напитка защитят от коронавируса

Употребление шампанского, красного и белого вина может снизить риск заражения коронавирусом, считают специалисты из больницы Каннин в Шэньчжене (Китай)... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T14:50

2022-01-24T14:50

2022-01-24T18:48

распространение коронавируса

китай

сергей колесников

российская академия наук

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Употребление шампанского, красного и белого вина может снизить риск заражения коронавирусом, считают специалисты из больницы Каннин в Шэньчжене (Китай). Результаты исследования опубликовал журнал Frontiers in Nutrition.Ученые изучили данные 473 957 человек, из которых 16 559 сдали положительный тест на COVID-19. Участников распределили на три группы: непьющие, употреблявшие алкоголь в прошлом и выпивающие до сих пор. Исследователи пришли к выводу, что наибольшую защиту от SARS-CoV-2 имели люди, предпочитающие красное вино: так, при употреблении более пяти бокалов этого напитка в неделю риск заражения снижался на 17 процентов.Любители белого вина и шампанского, употреблявшие от одного до четырех бокалов в неделю, болели COVID-19 на восемь процентов реже, однако при чрезмерном употреблении (свыше пяти бокалов в неделю) "защитный эффект" оказался почти незаметен. У тех, кто пил пиво и сидр, риск заражения коронавирусом оказался на 28 процентов выше, причем объем выпитого не играл большой роли.Ранее академик РАН Сергей Колесников рассказал, как можно защититься от омикрон-штамма при помощи водки. По его словам, вдыхание паров алкоголя до определенной степени способствует выведению вируса из дыхательной системы. При этом он также напомнил о необходимости соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и нос.

https://ria.ru/20211210/alkogol-1763054740.html

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китай, сергей колесников, российская академия наук, здоровье - общество, коронавирус covid-19