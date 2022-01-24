https://ria.ru/20220124/frantsiya-1769180957.html

Глава МВД Франции назвал Ле Пен "самым опасным человеком для страны"

Глава МВД Франции назвал Ле Пен "самым опасным человеком для страны" - РИА Новости, 24.01.2022

Глава МВД Франции назвал Ле Пен "самым опасным человеком для страны"

Избрание на пост президента Франции лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен приведет к разногласиям в стране, и затем повлечет за собой... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T01:17

2022-01-24T01:17

2022-01-24T01:22

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франция

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ПАРИЖ, 24 янв - РИА Новости. Избрание на пост президента Франции лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен приведет к разногласиям в стране, и затем повлечет за собой гражданскую войну, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.По его оценке, Ле Пен является "самым опасным человеком для страны", поскольку она "скорее всего" выйдет во второй тур выборов. Доказывая свою точку зрения, Дарманен отметил, что идею политика о "нулевой миграции" невозможно выполнить технически, и фактическое прекращение притока мигрантов "нежелательно" для будущего Франции. Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили более трех десятков кандидатов. Среди них - лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, крайне правый лидер партии "Отвоевание" (Reconquête) Эрик Земмур, а также член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, бывший министр экономики Арно Монтебур, мэр Парижа Анн Идальго, которая баллотируется на выборах от Социалистической партии, бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.Действующий президент Эммануэль Макрон пока не объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру.

https://ria.ru/20220124/kultura-1769180229.html

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в мире, франция