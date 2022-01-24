01:17 24.01.2022 (обновлено: 01:22 24.01.2022)
Глава МВД Франции назвал Ле Пен "самым опасным человеком для страны"
Глава МВД Франции Дарманен: избрание Ле Пен президентом приведет к гражданской войне
© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт" Марин Ле Пен
Лидер политической партии Франции "Национальный фронт" Марин Ле Пен
ПАРИЖ, 24 янв - РИА Новости. Избрание на пост президента Франции лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен приведет к разногласиям в стране, и затем повлечет за собой гражданскую войну, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
По его оценке, Ле Пен является "самым опасным человеком для страны", поскольку она "скорее всего" выйдет во второй тур выборов. Доказывая свою точку зрения, Дарманен отметил, что идею политика о "нулевой миграции" невозможно выполнить технически, и фактическое прекращение притока мигрантов "нежелательно" для будущего Франции.
"Если когда-либо госпожа Ле Пен приступит к обязанностям, начнется национальная рознь, а затем гражданская война", - сказал глава французского МВД в интервью газете Journal du Dimanche.
Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили более трех десятков кандидатов. Среди них - лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, крайне правый лидер партии "Отвоевание" (Reconquête) Эрик Земмур, а также член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, бывший министр экономики Арно Монтебур, мэр Парижа Анн Идальго, которая баллотируется на выборах от Социалистической партии, бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.
Действующий президент Эммануэль Макрон пока не объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру.