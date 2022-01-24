Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220124/donbass-1769326362.html
В ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению
В ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению - РИА Новости, 24.01.2022
В ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению
Киев стягивает военную технику к линии соприкосновения Донбассе: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию, заявил представитель... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T21:01
2022-01-24T21:35
в мире
киев
сша
правый сектор
эдуард басурин
андрей марочко
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769340488_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_dfadda95c1fa9546b70da5a1ce930d5d.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Киев стягивает военную технику к линии соприкосновения Донбассе: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко."Не хватает только пинка под зад (президенту Украины Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому или кому, для того чтобы началась полномасштабная операция, потому что все факторы, которые можно представить, для наступления, мы видим в открытую, их даже никто не скрывает", — сказал он в эфире канала "Россия 24".Представитель ведомства также сообщил, что к линии соприкосновения прибывают нацбаты, в том числе "Правый сектор"*.Кроме того, обратил внимание Марочко, западные страны, в том числе Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение и боеприпасы. Параллельно с этим некоторые страны начали "эвакуацию" своих граждан.В свою очередь, официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин указал на подготовку диверсий украинскими силовиками."Обычно, когда диверсия готовится, она готовится тихо на стороне противника. Сама ситуация, она вроде бы как спокойной стала, количество обстрелов уменьшилось, но есть косвенные вещи, которые подтверждают наши слова. Сейчас морозная погода, и очень хорошо слышно, когда у противника работает техника, именно какая техника — и гусеничная, и колесная. Эти звуки стали усиливаться", — сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, у ДНР есть предположения касательно районов, где могут произойти диверсии. В Донецке готовятся не допустить такого развития ситуации.По его словам, с украинской стороны на линии соприкосновения находится в три с половиной — четыре раза больше сил, чем у Донецка. Ситуация с Луганском, по его мнению, такая же."Мы просто сидеть сложа руки не будем, мы будем встречать всем, что у нас есть, и будем очень жестоки", — сказал Басурин, отвечая на вопрос о готовности к военному обострению.Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.*Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20220123/uragan-1769138526.html
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769340488_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_98a27b1ea5b0e068ee82bd173c85c8cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, правый сектор, эдуард басурин, андрей марочко, ситуация в днр и лнр, россия
21:01 24.01.2022 (обновлено: 21:35 24.01.2022)
 
В ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению

В ЛНР заявили о наличии всех факторов, свидетельствующих о подготовке Киева к наступлению

© AFP 2022 / Anatolii StepanovУкраинский военный на линии соприкосновения в Луганской области
Украинский военный на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Киев стягивает военную технику к линии соприкосновения Донбассе: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"Не хватает только пинка под зад (президенту Украины Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому или кому, для того чтобы началась полномасштабная операция, потому что все факторы, которые можно представить, для наступления, мы видим в открытую, их даже никто не скрывает", — сказал он в эфире канала "Россия 24".
Представитель ведомства также сообщил, что к линии соприкосновения прибывают нацбаты, в том числе "Правый сектор"*.
Кроме того, обратил внимание Марочко, западные страны, в том числе Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение и боеприпасы. Параллельно с этим некоторые страны начали "эвакуацию" своих граждан.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
Вчера, 15:59
В ДНР заявили о переброске силовиками РСЗО "Ураган" в Донбасс
В свою очередь, официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин указал на подготовку диверсий украинскими силовиками.
"Обычно, когда диверсия готовится, она готовится тихо на стороне противника. Сама ситуация, она вроде бы как спокойной стала, количество обстрелов уменьшилось, но есть косвенные вещи, которые подтверждают наши слова. Сейчас морозная погода, и очень хорошо слышно, когда у противника работает техника, именно какая техника — и гусеничная, и колесная. Эти звуки стали усиливаться", — сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, у ДНР есть предположения касательно районов, где могут произойти диверсии. В Донецке готовятся не допустить такого развития ситуации.
По его словам, с украинской стороны на линии соприкосновения находится в три с половиной — четыре раза больше сил, чем у Донецка. Ситуация с Луганском, по его мнению, такая же.
"Мы просто сидеть сложа руки не будем, мы будем встречать всем, что у нас есть, и будем очень жестоки", — сказал Басурин, отвечая на вопрос о готовности к военному обострению.
"Мы готовы к еще большей поддержке Украины": как Пентагон вооружает Киев
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

Старший летчик укладывает на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
1 из 8

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
2 из 8

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

Летчики укладывают на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
3 из 8

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
4 из 8

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
5 из 8

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

Летчики укладывают на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
6 из 8

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

Самолет со второй партией военной помощи США в украинском аэропорту Борисполь
7 из 8

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

Самолет со второй партией военной помощи США в украинском аэропорту Борисполь
8 из 8

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
1 из 8

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
2 из 8

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
3 из 8

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
4 из 8

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
5 из 8

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
6 из 8

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
7 из 8

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
8 из 8

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
Посмотреть
 
В миреКиевСШАПравый секторЭдуард БасуринАндрей МарочкоСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
23:49Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно
23:41США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России
23:37Пентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на Украину
23:31Псаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
23:29Макрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на Украине
23:24США готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдеп
23:20В Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путем
23:18Пентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет Киеву
23:14Захарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" Украину
23:14СМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в Донбассе
23:12Пентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на Украине
23:05Служить Америке не будем: болгары высказались о "войне с Россией"
Лента новостейМолния
Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское мореПервый тур выборов президента Италии завершился безрезультатноСША заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения РоссииПентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на УкраинуПсаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНРМакрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на УкраинеСША готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдепВ Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путемПентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет КиевуЗахарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" УкраинуСМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в ДонбассеПентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на УкраинеСлужить Америке не будем: болгары высказались о "войне с Россией"