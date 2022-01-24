https://ria.ru/20220124/donbass-1769326362.html

В ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению

В ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению - РИА Новости, 24.01.2022

В ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению

Киев стягивает военную технику к линии соприкосновения Донбассе: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию, заявил представитель... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T21:01

2022-01-24T21:01

2022-01-24T21:35

в мире

киев

сша

правый сектор

эдуард басурин

андрей марочко

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Киев стягивает военную технику к линии соприкосновения Донбассе: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко."Не хватает только пинка под зад (президенту Украины Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому или кому, для того чтобы началась полномасштабная операция, потому что все факторы, которые можно представить, для наступления, мы видим в открытую, их даже никто не скрывает", — сказал он в эфире канала "Россия 24".Представитель ведомства также сообщил, что к линии соприкосновения прибывают нацбаты, в том числе "Правый сектор"*.Кроме того, обратил внимание Марочко, западные страны, в том числе Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение и боеприпасы. Параллельно с этим некоторые страны начали "эвакуацию" своих граждан.В свою очередь, официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин указал на подготовку диверсий украинскими силовиками."Обычно, когда диверсия готовится, она готовится тихо на стороне противника. Сама ситуация, она вроде бы как спокойной стала, количество обстрелов уменьшилось, но есть косвенные вещи, которые подтверждают наши слова. Сейчас морозная погода, и очень хорошо слышно, когда у противника работает техника, именно какая техника — и гусеничная, и колесная. Эти звуки стали усиливаться", — сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, у ДНР есть предположения касательно районов, где могут произойти диверсии. В Донецке готовятся не допустить такого развития ситуации.По его словам, с украинской стороны на линии соприкосновения находится в три с половиной — четыре раза больше сил, чем у Донецка. Ситуация с Луганском, по его мнению, такая же."Мы просто сидеть сложа руки не будем, мы будем встречать всем, что у нас есть, и будем очень жестоки", — сказал Басурин, отвечая на вопрос о готовности к военному обострению.Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.*Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220123/uragan-1769138526.html

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в мире, киев, сша, правый сектор, эдуард басурин, андрей марочко, ситуация в днр и лнр, россия