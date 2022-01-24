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https://ria.ru/20220124/donbass-1769288386.html
В ЛНР предостерегли от поставок оружия в Донбасс
В ЛНР предостерегли от поставок оружия в Донбасс - РИА Новости, 24.01.2022
В ЛНР предостерегли от поставок оружия в Донбасс
Поставки иностранного вооружения в Донбасс опасны для Киева, так как могут привести к новому витку конфликта, сценарий которого будет гораздо хуже, чем в 2014... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:05
2022-01-24T17:10
оружие
украина
нато
донбасс
родион мирошник
ситуация в днр и лнр
россия
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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Поставки иностранного вооружения в Донбасс опасны для Киева, так как могут привести к новому витку конфликта, сценарий которого будет гораздо хуже, чем в 2014 году, считает представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по урегулированию в регионе Родион Мирошник.Ранее издание "НВ" сообщило, что самолет со второй партией военной помощи США прибыл в аэропорт "Борисполь". Первая партия вооружения с 90 тоннами оружия от США прибыла 22 января. Это первый пакет помощи в 2022 году. Издание сообщает, что новая партия военной помощи состоит из ручных одноразовых гранатометов M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D. Кроме того, была передана и партия ПТРК Javelin. Грузовой самолет Boeing 747 с новой партией американского оружия для ВСУ на борту вылетел из Франкфурта днем в воскресенье, данные о рейсе также содержатся на сайте Flightradar24."Все эти льющиеся сейчас тонны вооружения на Украину не сегодня-завтра появятся в Донбассе. И когда их концентрация превысит разумные пределы, кто-то сорвет предохранитель и смертоносный фейерверк на многострадальной земле Донбасса начнется заново, только уже со всеми этими тоннами американского, британского, турецкого вооружения", - сказал Мирошник РИА Новости.Мирошник подчеркнул, что украинские власти, наращивая вооружение и личный состав армии, готовятся к конфликту образца 2014 года, так как "западные партнеры" Киева якобы "им пообещали, что Россия в открытую в конфликт не вступит"."Только есть небольшая разница между 2014-м и 2022-м. Возможности экономических санкций, дипломатических и даже военных угроз на ничтожном минимуме, а вот опыт Казахстана демонстрирует совсем обратное - времени для реакции понадобится совершенный минимум, а 650 тысяч граждан России в Донбассе - это не фейк, а реальность. И "хорватский сценарий", о котором так грезят в Киеве, вдруг трансформируется в "грузинский", а исход из Украины пойдет по уже проверенному и надежному - "афганскому", - пояснил Мирошник.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", отмечая, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220124/ukraina-1769287644.html
https://ria.ru/20220124/ukraina-1769266379.html
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оружие, украина, нато, донбасс, родион мирошник, ситуация в днр и лнр, россия
17:05 24.01.2022 (обновлено: 17:10 24.01.2022)
 
В ЛНР предостерегли от поставок оружия в Донбасс

Эксперт из ЛНР Мирошник: поставки оружия в Донбасс чреваты худшим исходом, чем в 2014 году

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Поставки иностранного вооружения в Донбасс опасны для Киева, так как могут привести к новому витку конфликта, сценарий которого будет гораздо хуже, чем в 2014 году, считает представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по урегулированию в регионе Родион Мирошник.
Ранее издание "НВ" сообщило, что самолет со второй партией военной помощи США прибыл в аэропорт "Борисполь". Первая партия вооружения с 90 тоннами оружия от США прибыла 22 января. Это первый пакет помощи в 2022 году. Издание сообщает, что новая партия военной помощи состоит из ручных одноразовых гранатометов M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D. Кроме того, была передана и партия ПТРК Javelin. Грузовой самолет Boeing 747 с новой партией американского оружия для ВСУ на борту вылетел из Франкфурта днем в воскресенье, данные о рейсе также содержатся на сайте Flightradar24.
"Мы готовы к еще большей поддержке Украины": как Пентагон вооружает Киев
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

Старший летчик укладывает на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
1 из 8

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
2 из 8

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

Летчики укладывают на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
3 из 8

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
4 из 8

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
5 из 8

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

Летчики укладывают на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
6 из 8

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

Самолет со второй партией военной помощи США в украинском аэропорту Борисполь
7 из 8

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

Самолет со второй партией военной помощи США в украинском аэропорту Борисполь
8 из 8

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
1 из 8

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
2 из 8

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
3 из 8

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
4 из 8

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
5 из 8

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
6 из 8

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
7 из 8

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
8 из 8

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
"Все эти льющиеся сейчас тонны вооружения на Украину не сегодня-завтра появятся в Донбассе. И когда их концентрация превысит разумные пределы, кто-то сорвет предохранитель и смертоносный фейерверк на многострадальной земле Донбасса начнется заново, только уже со всеми этими тоннами американского, британского, турецкого вооружения", - сказал Мирошник РИА Новости.
Мирошник подчеркнул, что украинские власти, наращивая вооружение и личный состав армии, готовятся к конфликту образца 2014 года, так как "западные партнеры" Киева якобы "им пообещали, что Россия в открытую в конфликт не вступит".
"Только есть небольшая разница между 2014-м и 2022-м. Возможности экономических санкций, дипломатических и даже военных угроз на ничтожном минимуме, а вот опыт Казахстана демонстрирует совсем обратное - времени для реакции понадобится совершенный минимум, а 650 тысяч граждан России в Донбассе - это не фейк, а реальность. И "хорватский сценарий", о котором так грезят в Киеве, вдруг трансформируется в "грузинский", а исход из Украины пойдет по уже проверенному и надежному - "афганскому", - пояснил Мирошник.
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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Французы упрекнули США в "игре на обострение" украинского кризиса
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", отмечая, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
Вчера, 15:04
В Кремле прокомментировали поставки вооружений на Украину
 
ОружиеУкраинаНАТОДонбассРодион МирошникСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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