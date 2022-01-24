https://ria.ru/20220124/donbass-1769288386.html

В ЛНР предостерегли от поставок оружия в Донбасс

В ЛНР предостерегли от поставок оружия в Донбасс - РИА Новости, 24.01.2022

В ЛНР предостерегли от поставок оружия в Донбасс

Поставки иностранного вооружения в Донбасс опасны для Киева, так как могут привести к новому витку конфликта, сценарий которого будет гораздо хуже, чем в 2014... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T17:05

2022-01-24T17:05

2022-01-24T17:10

оружие

украина

нато

донбасс

родион мирошник

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768787786_100:0:3037:1652_1920x0_80_0_0_0582b46a82372e4246b2d05131187590.jpg

ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Поставки иностранного вооружения в Донбасс опасны для Киева, так как могут привести к новому витку конфликта, сценарий которого будет гораздо хуже, чем в 2014 году, считает представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по урегулированию в регионе Родион Мирошник.Ранее издание "НВ" сообщило, что самолет со второй партией военной помощи США прибыл в аэропорт "Борисполь". Первая партия вооружения с 90 тоннами оружия от США прибыла 22 января. Это первый пакет помощи в 2022 году. Издание сообщает, что новая партия военной помощи состоит из ручных одноразовых гранатометов M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D. Кроме того, была передана и партия ПТРК Javelin. Грузовой самолет Boeing 747 с новой партией американского оружия для ВСУ на борту вылетел из Франкфурта днем в воскресенье, данные о рейсе также содержатся на сайте Flightradar24."Все эти льющиеся сейчас тонны вооружения на Украину не сегодня-завтра появятся в Донбассе. И когда их концентрация превысит разумные пределы, кто-то сорвет предохранитель и смертоносный фейерверк на многострадальной земле Донбасса начнется заново, только уже со всеми этими тоннами американского, британского, турецкого вооружения", - сказал Мирошник РИА Новости.Мирошник подчеркнул, что украинские власти, наращивая вооружение и личный состав армии, готовятся к конфликту образца 2014 года, так как "западные партнеры" Киева якобы "им пообещали, что Россия в открытую в конфликт не вступит"."Только есть небольшая разница между 2014-м и 2022-м. Возможности экономических санкций, дипломатических и даже военных угроз на ничтожном минимуме, а вот опыт Казахстана демонстрирует совсем обратное - времени для реакции понадобится совершенный минимум, а 650 тысяч граждан России в Донбассе - это не фейк, а реальность. И "хорватский сценарий", о котором так грезят в Киеве, вдруг трансформируется в "грузинский", а исход из Украины пойдет по уже проверенному и надежному - "афганскому", - пояснил Мирошник.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", отмечая, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769287644.html

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769266379.html

украина

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оружие, украина, нато, донбасс, родион мирошник, ситуация в днр и лнр, россия