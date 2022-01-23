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Человечеству грозит штамм коронавируса заразнее омикрона

В ВОЗ допустили появление штаммов коронавируса заразнее "омикрона" - РИА Новости, 23.01.2022

Человечеству грозит штамм коронавируса заразнее омикрона

Будущие разновидности коронавируса могут оказаться заразнее "омикрона", предупредила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове в эфире... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T20:54

2022-01-23T20:54

2022-01-23T21:35

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Будущие разновидности коронавируса могут оказаться заразнее "омикрона", предупредила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове в эфире программы "Наука за пять минут" на сайте ВОЗ.Керкхове подчеркнула, что "омикрон" не станет последним штаммом SARS-CoV-2 — в будущем высока вероятность появления нового варианта инфекции из категории "вызывающих обеспокоенность". По ее словам, пока неизвестно, какими будут новые штаммы, но можно быть уверенными в их большей заразности."Им потребуется превзойти варианты, которые циркулируют сейчас", — объяснила эксперт.Керкхове уточнила, что новые штаммы способны вызывать более или менее тяжелое течение болезни, при этом имея возможность избегать иммунную защиту.Эксперт призвала не относиться к "омикрону" как к "слабому" варианту вируса, хотя в среднем он приводит к форме COVID-19 с меньшими осложнениями.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://ria.ru/20220123/omikron-1769161177.html

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юар, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, ботсвана, россия