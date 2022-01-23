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Ситуация с вывозом мусора в Петербурге взята под контроль, заявил Беглов
Ситуация с вывозом мусора в Петербурге взята под контроль, заявил Беглов - РИА Новости, 23.01.2022
Ситуация с вывозом мусора в Петербурге взята под контроль, заявил Беглов
Ситуация с вывозом мусора в Санкт-Петербурге взята под контроль, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T23:36
2022-01-23T23:36
общество
санкт-петербург
ленинградская область
александр беглов
глонасс (система навигации)
жкх
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Ситуация с вывозом мусора в Санкт-Петербурге взята под контроль, сообщил губернатор города Александр Беглов."Ситуацию мы взяли под контроль", - сказал он в интервью телеканалу "78".Беглов отметил, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами "Невский экологический оператор", который начал работу 1 января, столкнулся с рядом проблем."Представьте себе: тот оператор, который должен был обслуживать четыре района, с 26 декабря прекратил вывоз мусора. Откровенно говоря, город не рассчитывал, что он уйдет. Мы предлагали ему соответствующий контракт, участвовать в конкурсе. Но так получилось, что он не захотел этим заниматься. Мы предложили ему: "Давайте мы у вас купим контейнеры, давайте мы возьмем их в аренду". Но они отказались", - сказал губернатор.По его словам, "Невский экологический оператор" закупил 30 тысяч контейнеров."Просто вывоз мусора – это только одна функция. Но мусор надо где-то складировать, где-то надо перерабатывать. Куда мы его везем? Мы везем его в Ленинградскую область. Нужно построить современные заводы с современными технологиями и, безусловно, наладить утилизацию этого мусора. Это, естественно, не понравилось криминальному бизнесу, который десятилетиями кормился от этого мусора. Порядка 600-800 тысяч тонн – это неучтенный мусор. Куда он вывозился, где он складировался? Неизвестно. Но мы знаем точно, что загажены леса и поля Ленинградской области, на несанкционированных свалках города тысячи тонн мусора. И город начал тратить деньги на ликвидацию этих несанкционированных свалок. То есть горожане платили дважды или трижды за тот же самый мусор… Можно было с этим мириться? Нельзя. Так теперь больше не будет. Потому что есть единый оператор, мусор весь находится под контролем. Мы ввели систему ГЛОНАСС, сделали вывоз прозрачным", - рассказал Беглов.С 1 января 2022 года в Петербурге начался переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В городе заработал региональный оператор по обращению с ТКО - "Невский экологический оператор". В первые дни нового года жители стали жаловаться на несвоевременный вывоз мусора в некоторых районах Петербурга. 4 января "Невский экологический оператор" сообщил, что направил все ресурсы на нормализацию ситуации с вывозом мусора в Петербурге, 14 января заявил, что мусор своевременно вывозят с более чем 96% контейнерных площадок. Российский экологический оператор сообщал, что проблемы с вывозом мусора в Петербурге возникли из-за того, что город был не готов к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, не были проверены контейнеры и спецтехника.
https://ria.ru/20220123/peterburg-1769173717.html
https://ria.ru/20220123/beglov-1769172245.html
санкт-петербург
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общество, санкт-петербург, ленинградская область, александр беглов, глонасс (система навигации), жкх
23:36 23.01.2022
 
Ситуация с вывозом мусора в Петербурге взята под контроль, заявил Беглов

Губернатор Петербурга Беглов: ситуация с вывозом мусора в городе взята под контроль

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВид на дворцовый мост и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Вид на дворцовый мост и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вид на дворцовый мост и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Ситуация с вывозом мусора в Санкт-Петербурге взята под контроль, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Ситуацию мы взяли под контроль", - сказал он в интервью телеканалу "78".
Беглов отметил, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами "Невский экологический оператор", который начал работу 1 января, столкнулся с рядом проблем.
"Представьте себе: тот оператор, который должен был обслуживать четыре района, с 26 декабря прекратил вывоз мусора. Откровенно говоря, город не рассчитывал, что он уйдет. Мы предлагали ему соответствующий контракт, участвовать в конкурсе. Но так получилось, что он не захотел этим заниматься. Мы предложили ему: "Давайте мы у вас купим контейнеры, давайте мы возьмем их в аренду". Но они отказались", - сказал губернатор.
По его словам, "Невский экологический оператор" закупил 30 тысяч контейнеров.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
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"Просто вывоз мусора – это только одна функция. Но мусор надо где-то складировать, где-то надо перерабатывать. Куда мы его везем? Мы везем его в Ленинградскую область. Нужно построить современные заводы с современными технологиями и, безусловно, наладить утилизацию этого мусора. Это, естественно, не понравилось криминальному бизнесу, который десятилетиями кормился от этого мусора. Порядка 600-800 тысяч тонн – это неучтенный мусор. Куда он вывозился, где он складировался? Неизвестно. Но мы знаем точно, что загажены леса и поля Ленинградской области, на несанкционированных свалках города тысячи тонн мусора. И город начал тратить деньги на ликвидацию этих несанкционированных свалок. То есть горожане платили дважды или трижды за тот же самый мусор… Можно было с этим мириться? Нельзя. Так теперь больше не будет. Потому что есть единый оператор, мусор весь находится под контролем. Мы ввели систему ГЛОНАСС, сделали вывоз прозрачным", - рассказал Беглов.
С 1 января 2022 года в Петербурге начался переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В городе заработал региональный оператор по обращению с ТКО - "Невский экологический оператор". В первые дни нового года жители стали жаловаться на несвоевременный вывоз мусора в некоторых районах Петербурга. 4 января "Невский экологический оператор" сообщил, что направил все ресурсы на нормализацию ситуации с вывозом мусора в Петербурге, 14 января заявил, что мусор своевременно вывозят с более чем 96% контейнерных площадок. Российский экологический оператор сообщал, что проблемы с вывозом мусора в Петербурге возникли из-за того, что город был не готов к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, не были проверены контейнеры и спецтехника.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
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ОбществоСанкт-ПетербургЛенинградская областьАлександр БегловГЛОНАСС (система навигации)ЖКХ
 
 
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