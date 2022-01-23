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В центре Петербурга дети затушили Вечный огонь снегом
В центре Петербурга дети затушили Вечный огонь снегом - РИА Новости, 23.01.2022
В центре Петербурга дети затушили Вечный огонь снегом
Дети снегом затушили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге, после чего в отношении их матери был составлен административный протокол, сообщает пресс-служба РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T13:13
2022-01-23T13:13
2022-01-23T13:35
происшествия
санкт-петербург
великая отечественная война (1941-1945)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Дети снегом затушили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге, после чего в отношении их матери был составлен административный протокол, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Сотрудники полиции составили административный протокол на женщину, чьи дети затушили Вечный огонь на Марсовом поле", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, инцидент произошел около 14.30 в субботу. В 14.41 Вечный огонь был вновь зажжен. "Сотрудники полиции установили личности детей и привлекли к административной ответственности их мать, 1987 года рождения", - сказано в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, санкт-петербург, великая отечественная война (1941-1945)
13:13 23.01.2022 (обновлено: 13:35 23.01.2022)
В центре Петербурга дети затушили Вечный огонь снегом
На Марсовом поле в Петербурге дети затушили Вечный огонь снегом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Дети снегом затушили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге, после чего в отношении их матери был составлен административный протокол, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудники полиции составили административный протокол на женщину, чьи дети затушили Вечный огонь на Марсовом поле", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, инцидент произошел около 14.30 в субботу. В 14.41 Вечный огонь был вновь зажжен.
"Сотрудники полиции установили личности детей и привлекли к административной ответственности их мать, 1987 года рождения", - сказано в сообщении.