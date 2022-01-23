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В центре Петербурга дети затушили Вечный огонь снегом

В центре Петербурга дети затушили Вечный огонь снегом - РИА Новости, 23.01.2022

В центре Петербурга дети затушили Вечный огонь снегом

Дети снегом затушили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге, после чего в отношении их матери был составлен административный протокол, сообщает пресс-служба РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T13:13

2022-01-23T13:13

2022-01-23T13:35

происшествия

санкт-петербург

великая отечественная война (1941-1945)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Дети снегом затушили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге, после чего в отношении их матери был составлен административный протокол, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Сотрудники полиции составили административный протокол на женщину, чьи дети затушили Вечный огонь на Марсовом поле", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, инцидент произошел около 14.30 в субботу. ​В 14.41 Вечный огонь был вновь зажжен. ​ ​"Сотрудники полиции установили личности детей и привлекли к административной ответственности их мать, 1987 года рождения", - сказано в сообщении.

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санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, великая отечественная война (1941-1945)