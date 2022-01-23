https://ria.ru/20220123/beglov-1769172245.html

Беглов отреагировал на критику из-за уборки снега в Петербурге

Беглов отреагировал на критику из-за уборки снега в Петербурге - РИА Новости, 24.01.2022

Беглов отреагировал на критику из-за уборки снега в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отреагировал на появление песен с критикой за плохую уборку от снега и мусора - градоначальник призвал не ругать... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-23T22:34

2022-01-23T22:34

2022-01-24T00:08

санкт-петербург

александр беглов

шнур (сергей шнуров)

ленинград

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отреагировал на появление песен с критикой за плохую уборку от снега и мусора - градоначальник призвал не ругать город и обратил внимание на то, что матерные частушки никогда не были преобладающим жанром в культурной столице России.Ранее музыкант Сергей Шнуров выпустил клип, в котором вместе с солистками группы "Ленинград" спел на фоне мусорных контейнеров о плохой уборке города. Артист выразил мнение, согласно которому "в Петербурге – биеннале, инсталляция помоев". Затем Шнуров, чей ролик раскритиковали известные деятели культуры, выпустил еще один клип под названием "Покаянная", где в ироничной форме извиняется перед городскими властями."Не про каждого губернатора сочиняют песни… Ругайте меня сколько хотите, главное – город не ругайте. Конструктивная критика принимается с благодарностью, а все остальное – это уже культура других людей. Пишут – пусть пишут, пусть поют – это их дело. Каждый зарабатывает на жизнь, как может", - сказал Беглов в эфире телеканала "78", отвечая на вопрос о своем отношении к таким песням.Говоря о стиле, в котором выдержаны тексты этих песен, губернатор добавил, что "в Санкт-Петербурге матерные частушки никогда не были доминирующим жанром".

https://ria.ru/20220121/peterburg-1768971681.html

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санкт-петербург, александр беглов, шнур (сергей шнуров), ленинград, россия