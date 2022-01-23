https://ria.ru/20220123/beglov-1769172245.html
Беглов отреагировал на критику из-за уборки снега в Петербурге
Беглов отреагировал на критику из-за уборки снега в Петербурге - РИА Новости, 24.01.2022
Беглов отреагировал на критику из-за уборки снега в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отреагировал на появление песен с критикой за плохую уборку от снега и мусора - градоначальник призвал не ругать... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-23T22:34
2022-01-23T22:34
2022-01-24T00:08
санкт-петербург
александр беглов
шнур (сергей шнуров)
ленинград
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735693395_0:123:3249:1951_1920x0_80_0_0_8b939b41eae1b51670788147ea19e96c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отреагировал на появление песен с критикой за плохую уборку от снега и мусора - градоначальник призвал не ругать город и обратил внимание на то, что матерные частушки никогда не были преобладающим жанром в культурной столице России.Ранее музыкант Сергей Шнуров выпустил клип, в котором вместе с солистками группы "Ленинград" спел на фоне мусорных контейнеров о плохой уборке города. Артист выразил мнение, согласно которому "в Петербурге – биеннале, инсталляция помоев". Затем Шнуров, чей ролик раскритиковали известные деятели культуры, выпустил еще один клип под названием "Покаянная", где в ироничной форме извиняется перед городскими властями."Не про каждого губернатора сочиняют песни… Ругайте меня сколько хотите, главное – город не ругайте. Конструктивная критика принимается с благодарностью, а все остальное – это уже культура других людей. Пишут – пусть пишут, пусть поют – это их дело. Каждый зарабатывает на жизнь, как может", - сказал Беглов в эфире телеканала "78", отвечая на вопрос о своем отношении к таким песням.Говоря о стиле, в котором выдержаны тексты этих песен, губернатор добавил, что "в Санкт-Петербурге матерные частушки никогда не были доминирующим жанром".
https://ria.ru/20220121/peterburg-1768971681.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735693395_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_723679dfa3f71705c4c8d4b2721c5685.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, александр беглов, шнур (сергей шнуров), ленинград, россия
22:34 23.01.2022 (обновлено: 00:08 24.01.2022)
Беглов отреагировал на критику из-за уборки снега в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Беглов призвал ругать лично его, а не город