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Беглов отреагировал на критику из-за уборки снега в Петербурге
Беглов отреагировал на критику из-за уборки снега в Петербурге - РИА Новости, 24.01.2022
Беглов отреагировал на критику из-за уборки снега в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отреагировал на появление песен с критикой за плохую уборку от снега и мусора - градоначальник призвал не ругать... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-23T22:34
2022-01-24T00:08
санкт-петербург
александр беглов
шнур (сергей шнуров)
ленинград
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отреагировал на появление песен с критикой за плохую уборку от снега и мусора - градоначальник призвал не ругать город и обратил внимание на то, что матерные частушки никогда не были преобладающим жанром в культурной столице России.Ранее музыкант Сергей Шнуров выпустил клип, в котором вместе с солистками группы "Ленинград" спел на фоне мусорных контейнеров о плохой уборке города. Артист выразил мнение, согласно которому "в Петербурге – биеннале, инсталляция помоев". Затем Шнуров, чей ролик раскритиковали известные деятели культуры, выпустил еще один клип под названием "Покаянная", где в ироничной форме извиняется перед городскими властями."Не про каждого губернатора сочиняют песни… Ругайте меня сколько хотите, главное – город не ругайте. Конструктивная критика принимается с благодарностью, а все остальное – это уже культура других людей. Пишут – пусть пишут, пусть поют – это их дело. Каждый зарабатывает на жизнь, как может", - сказал Беглов в эфире телеканала "78", отвечая на вопрос о своем отношении к таким песням.Говоря о стиле, в котором выдержаны тексты этих песен, губернатор добавил, что "в Санкт-Петербурге матерные частушки никогда не были доминирующим жанром".
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санкт-петербург, александр беглов, шнур (сергей шнуров), ленинград, россия
22:34 23.01.2022 (обновлено: 00:08 24.01.2022)
 
Беглов отреагировал на критику из-за уборки снега в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов призвал ругать лично его, а не город

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отреагировал на появление песен с критикой за плохую уборку от снега и мусора - градоначальник призвал не ругать город и обратил внимание на то, что матерные частушки никогда не были преобладающим жанром в культурной столице России.
Ранее музыкант Сергей Шнуров выпустил клип, в котором вместе с солистками группы "Ленинград" спел на фоне мусорных контейнеров о плохой уборке города. Артист выразил мнение, согласно которому "в Петербурге – биеннале, инсталляция помоев". Затем Шнуров, чей ролик раскритиковали известные деятели культуры, выпустил еще один клип под названием "Покаянная", где в ироничной форме извиняется перед городскими властями.
"Не про каждого губернатора сочиняют песни… Ругайте меня сколько хотите, главное – город не ругайте. Конструктивная критика принимается с благодарностью, а все остальное – это уже культура других людей. Пишут – пусть пишут, пусть поют – это их дело. Каждый зарабатывает на жизнь, как может", - сказал Беглов в эфире телеканала "78", отвечая на вопрос о своем отношении к таким песням.
Говоря о стиле, в котором выдержаны тексты этих песен, губернатор добавил, что "в Санкт-Петербурге матерные частушки никогда не были доминирующим жанром".
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 18:15
Беглов заявил о кампании по дискредитации городских властей
 
Санкт-ПетербургАлександр БегловШнур (Сергей Шнуров)ЛенинградРоссия
 
 
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