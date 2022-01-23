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В Ленинградской области арестовали студентку за попытку ограбить банкомат
В Ленинградской области арестовали студентку за попытку ограбить банкомат - РИА Новости, 23.01.2022
В Ленинградской области арестовали студентку за попытку ограбить банкомат
Подозреваемую в попытке взорвать банкомат с помощью газового баллона в Ленинградской области и опустошить его суд арестовал на 2 месяца, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T18:00
2022-01-23T18:00
2022-01-23T18:00
происшествия
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банкоматы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Подозреваемую в попытке взорвать банкомат с помощью газового баллона в Ленинградской области и опустошить его суд арестовал на 2 месяца, сообщили в пресс-службе судов региона."Постановлением Гатчинского городского суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца пытавшейся около 4.30 18 января взорвать и опустошить банкомат в посёлке Вырица девушки" - говорится в сообщении пресс-службы судов.Ранее сообщалось со ссылкой на МВД региона, что задержана 21-летняя студентка, которая использовала для вскрытия банкомата газовый баллон и пластиковые трубки. В банкомате находилось 3,3 миллионами рублей. Злоумышленницу спугнул охранник.Подозреваемую задержали дома в Петербурге, по уголовному делу ей вменяется покушение на кражу. В ходе обыска у нее дома полицейские изъяли предметы, представляющие интерес для следствия, а также отмычки от дверных замков и комплект ножей. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, девушка – студентка Санкт-Петербургской юридической академии.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, банкоматы
В Ленинградской области арестовали студентку за попытку ограбить банкомат
В Ленинградской области арестовали студентку, пытавшуюся взорвать и ограбить банкомат