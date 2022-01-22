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Защититься от омикрона поможет водка, но только при одном условии
В РАН назвали способ борьбы с "омикроном" с помощью водки - РИА Новости, 22.01.2022
Защититься от омикрона поможет водка, но только при одном условии
Доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников рассказал в эфире "Радио 1", как с помощью водки можно противостоять омикрон-штамму коронавируса. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T01:57
2022-01-22T01:57
2022-01-22T07:27
распространение коронавируса
общество
сергей колесников
российская академия наук
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коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников рассказал в эфире "Радио 1", как с помощью водки можно противостоять омикрон-штамму коронавируса.Кроме того, он посоветовал соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и нос. По словам специалиста, наибольший шанс заразиться коронавирусом — в общественном транспорте и в медицинских учреждениях, поэтому Колесников посоветовал не посещать последние без крайней необходимости.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
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общество, сергей колесников, российская академия наук, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
01:57 22.01.2022 (обновлено: 07:27 22.01.2022)
В РАН назвали способ борьбы с "омикроном" с помощью водки
Академик РАН Колесников: ингаляции водкой помогут против омикрон-штамма коронавируса