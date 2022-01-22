https://ria.ru/20220122/vodka-1769013900.html

Защититься от омикрона поможет водка, но только при одном условии

В РАН назвали способ борьбы с "омикроном" с помощью водки - РИА Новости, 22.01.2022

Защититься от омикрона поможет водка, но только при одном условии

Доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников рассказал в эфире "Радио 1", как с помощью водки можно противостоять омикрон-штамму коронавируса. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T01:57

2022-01-22T01:57

2022-01-22T07:27

распространение коронавируса

общество

сергей колесников

российская академия наук

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников рассказал в эфире "Радио 1", как с помощью водки можно противостоять омикрон-штамму коронавируса.Кроме того, он посоветовал соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и нос. По словам специалиста, наибольший шанс заразиться коронавирусом — в общественном транспорте и в медицинских учреждениях, поэтому Колесников посоветовал не посещать последние без крайней необходимости.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.

https://ria.ru/20220121/omikron-1769006387.html

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общество, сергей колесников, российская академия наук, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса