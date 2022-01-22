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Совет лечиться от "омикрона" водкой высмеяли
Онищенко назвал идею бороться с "омикроном" водкой "неумными издевками" - РИА Новости, 22.01.2022
Совет лечиться от "омикрона" водкой высмеяли
Рекомендации бороться с омикрон-штаммом коронавируса при помощи ингаляций водкой нужно воспринимать как неудачную шутку, заявил в беседе с "Газетой.ру"... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T14:14
2022-01-22T14:14
2022-01-22T14:14
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Рекомендации бороться с омикрон-штаммом коронавируса при помощи ингаляций водкой нужно воспринимать как неудачную шутку, заявил в беседе с "Газетой.ру" заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.По его словам, такой совет демонстрирует невежество, нужно убеждать людей в необходимости вакцинации и соблюдении санитарно-эпидемиологических мер по борьбе с инфекцией."Ингаляции водкой, самогоном — это неумные издевки. Глупая, неудачная шутка", — отметил Онищенко.Ранее доктор медицинских наук академик РАН Сергей Колесников заявил, что ингаляции водкой помогают вывести омикрон-штамм коронавируса из дыхательной системы. При этом он также напомнил о необходимости соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и нос.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
https://ria.ru/20220122/omikron-1769036494.html
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общество, юар, геннадий онищенко, сергей колесников, российская академия наук, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
Онищенко назвал идею бороться с "омикроном" водкой "неумными издевками"
Врач Онищенко назвал совет применять ингаляции водкой при "омикроне" неудачными издевками