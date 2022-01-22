https://ria.ru/20220122/ograblenie-1769068365.html

Стало известно, кто ограбил вдову Градского

СМИ сообщили о задержании подозреваемого в ограблении вдовы Градского - РИА Новости, 22.01.2022

Стало известно, кто ограбил вдову Градского

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы артиста Александра Градского Марины Коташенко, сообщают "Известия". РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T17:09

2022-01-22T17:09

2022-01-22T17:48

происшествия

апрелевка

казахстан

таджикистан

александр градский

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы артиста Александра Градского Марины Коташенко, сообщают "Известия".По информации СМИ, всего в нападении участвовали три человека. Задержанным оказался гражданин Таджикистана, работавший на рынке.Еще один подозреваемый скрылся в Казахстане, личность третьего установить пока не удалось. Версия о том, что Коташенко могла инсценировать ограбление, не подтвердилась.О том, что у жены Александра Градского, умершего в конце ноября на 73-м году жизни, украли сто миллионов рублей, стало известно в понедельник: в Наро-Фоминском городском округе несколько человек спровоцировали ДТП, затем угрожали женщине предметом, похожим на оружие, заставили приехать в ее особняк и похитили крупную сумму денег.После этого Коташенко довезла их до станции Апрелевка: там преступники пересели на белый мерседес и скрылись.

https://ria.ru/20220118/ograblenie-1768296910.html

апрелевка

казахстан

таджикистан

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происшествия, апрелевка, казахстан, таджикистан, александр градский