https://ria.ru/20220122/ograblenie-1769068365.html
Стало известно, кто ограбил вдову Градского
СМИ сообщили о задержании подозреваемого в ограблении вдовы Градского - РИА Новости, 22.01.2022
Стало известно, кто ограбил вдову Градского
Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы артиста Александра Градского Марины Коташенко, сообщают "Известия". РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T17:09
2022-01-22T17:09
2022-01-22T17:48
происшествия
апрелевка
казахстан
таджикистан
александр градский
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы артиста Александра Градского Марины Коташенко, сообщают "Известия".По информации СМИ, всего в нападении участвовали три человека. Задержанным оказался гражданин Таджикистана, работавший на рынке.Еще один подозреваемый скрылся в Казахстане, личность третьего установить пока не удалось. Версия о том, что Коташенко могла инсценировать ограбление, не подтвердилась.О том, что у жены Александра Градского, умершего в конце ноября на 73-м году жизни, украли сто миллионов рублей, стало известно в понедельник: в Наро-Фоминском городском округе несколько человек спровоцировали ДТП, затем угрожали женщине предметом, похожим на оружие, заставили приехать в ее особняк и похитили крупную сумму денег.После этого Коташенко довезла их до станции Апрелевка: там преступники пересели на белый мерседес и скрылись.
https://ria.ru/20220118/ograblenie-1768296910.html
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происшествия, апрелевка, казахстан, таджикистан, александр градский
17:09 22.01.2022 (обновлено: 17:48 22.01.2022)
СМИ сообщили о задержании подозреваемого в ограблении вдовы Градского
"Известия": задержан один из подозреваемых в ограблении вдовы Градского Марины Коташенко