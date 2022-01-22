Названы пять красивых кремлей России, которые стоит посетить
Эксперты составили список красивых крепостей, которые не уступают Кремлю в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТобольский Кремль. Вид на стены крепости и Софийско-Успенский собор
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. На территории России насчитывается порядка 50 кремлей, и некоторые не уступают столичному ни богатой историей, ни красотой. Эксперты составили список из пяти самых величественных и обязательных к посещению средневековых крепостей, сообщает BlaBlaCar.
Тобольский кремль, Тюменская область
Величественный кремль Тобольска – единственный на территории Сибири. Невероятной красоты крепость расположена на холме, с которого открывается великолепный вид на город и многочисленные церкви.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на тобольский кремль с высоты птичьего полета.
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на тобольский кремль с высоты птичьего полета.
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на тобольский кремль с высоты птичьего полета.
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На территории кремля проводятся тематические выставки, посвященные истории региона. У гостей крепости есть возможность познакомиться с экспонатами Музея семьи императора Николая II и узнать множество интересных подробностей о жизни царских наследников.
Туристы отмечают, что особенно красиво Тобольский кремль выглядит зимой, когда его белые стены сливаются со снегом.
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Ростовский кремль, Ярославская область
Он создан в соответствии с библейским описанием рая: окруженный стенами с башнями райский сад с зеркалом пруда в центре. Именно таким его задумал митрополит Иона Сысоевич еще в семнадцатом веке.
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Вид на Ростовский Кремль со стороны озера Неро.
© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкВид на музей-заповедник "Ростовский кремль" в Ростове Великом.
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Вид на музей-заповедник "Ростовский кремль" в Ростове Великом.
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Вид на Ростовский кремль со стороны озера Неро.
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Вид на Ростовский Кремль со стороны озера Неро.
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Вид на музей-заповедник "Ростовский кремль" в Ростове Великом.
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Вид на Ростовский кремль со стороны озера Неро.
Зайдя за мощные крепостные стены, можно полюбоваться Успенским собором, церквями и звонницами, а также почувствовать себя героями любимой киноленты – именно здесь снимали культовый фильм "Иван Васильевич меняет профессию".
Также тут располагаются музеи церковных древностей, кухонной утвари X-XI веков и финифти, открытое хранилище фонда археологии в Кладовой палате.
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Нижегородский кремль, Нижегородская область
Нижегородский кремль был заложен в XVI веке на живописном берегу на месте слияния двух рек – Волги и Оки. На протяжении долгих веков крепость многократно подвергалась осадам противников, однако так и не была взята.
Туристы могут отправиться в одноименный музей внутри высокой башни, с которой открывается панорамный вид на весь город. Также для посещения доступен Центр современного искусства, расположенный на территории крепости.
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Рязанский кремль, Рязанская область
Кремль расположен на высоком обрывистом холме, окружен реками и сухим рвом. На его территории находится 18 памятников истории и культуры XI-XIX веков, в том числе колокольня, церкви и дворец Олега.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУспенский собор (на переднем плане) и Богоявленский храм Спасо-Преображенского мужского монастыря города Рязани.
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Успенский собор (на переднем плане) и Богоявленский храм Спасо-Преображенского мужского монастыря города Рязани.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРязанский Кремль - исторический центр современного города.
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Рязанский Кремль - исторический центр современного города.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк
Консисторский корпус ( сер. XVII в.) на территории рязанского Кремля.
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Консисторский корпус ( сер. XVII в.) на территории рязанского Кремля.
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Успенский собор (на переднем плане) и Богоявленский храм Спасо-Преображенского мужского монастыря города Рязани.
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Рязанский Кремль - исторический центр современного города.
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Консисторский корпус ( сер. XVII в.) на территории рязанского Кремля.
Важной достопримечательностью является Успенский собор, фасад которого украшает кружевная резьба по белому камню. Внутри сооружения – семиярусный иконостас высотой 27 метров. Пятиглавый Успенский собор считается одним из самых ярких городских архитектурных памятников семнадцатого века.
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