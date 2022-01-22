https://ria.ru/20220122/kremli-1768798643.html

Названы пять красивых кремлей России, которые стоит посетить

Названы пять красивых кремлей России, которые стоит посетить - РИА Новости, 22.01.2022

Названы пять красивых кремлей России, которые стоит посетить

На территории России насчитывается порядка 50 кремлей, и некоторые не уступают столичному ни богатой историей, ни красотой. Эксперты составили список из пяти... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T07:12

2022-01-22T07:12

2022-01-22T07:12

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. На территории России насчитывается порядка 50 кремлей, и некоторые не уступают столичному ни богатой историей, ни красотой. Эксперты составили список из пяти самых величественных и обязательных к посещению средневековых крепостей, сообщает BlaBlaCar.Тобольский кремль, Тюменская областьВеличественный кремль Тобольска – единственный на территории Сибири. Невероятной красоты крепость расположена на холме, с которого открывается великолепный вид на город и многочисленные церкви. На территории кремля проводятся тематические выставки, посвященные истории региона. У гостей крепости есть возможность познакомиться с экспонатами Музея семьи императора Николая II и узнать множество интересных подробностей о жизни царских наследников. Туристы отмечают, что особенно красиво Тобольский кремль выглядит зимой, когда его белые стены сливаются со снегом.Ростовский кремль, Ярославская областьОн создан в соответствии с библейским описанием рая: окруженный стенами с башнями райский сад с зеркалом пруда в центре. Именно таким его задумал митрополит Иона Сысоевич еще в семнадцатом веке. Зайдя за мощные крепостные стены, можно полюбоваться Успенским собором, церквями и звонницами, а также почувствовать себя героями любимой киноленты – именно здесь снимали культовый фильм "Иван Васильевич меняет профессию". Также тут располагаются музеи церковных древностей, кухонной утвари X-XI веков и финифти, открытое хранилище фонда археологии в Кладовой палате.Нижегородский кремль, Нижегородская областьНижегородский кремль был заложен в XVI веке на живописном берегу на месте слияния двух рек – Волги и Оки. На протяжении долгих веков крепость многократно подвергалась осадам противников, однако так и не была взята. Туристы могут отправиться в одноименный музей внутри высокой башни, с которой открывается панорамный вид на весь город. Также для посещения доступен Центр современного искусства, расположенный на территории крепости. Рязанский кремль, Рязанская областьКремль расположен на высоком обрывистом холме, окружен реками и сухим рвом. На его территории находится 18 памятников истории и культуры XI-XIX веков, в том числе колокольня, церкви и дворец Олега. Важной достопримечательностью является Успенский собор, фасад которого украшает кружевная резьба по белому камню. Внутри сооружения – семиярусный иконостас высотой 27 метров. Пятиглавый Успенский собор считается одним из самых ярких городских архитектурных памятников семнадцатого века.Сызранский кремль, Самарская областьКремль в Сызрани был заложен еще в 1683 году. Именно отсюда началось строительство города, возведение которого значится в одном из самых ранних указов Петра I. До наших дней сохранилась только одна каменная башня кремля, где сейчас расположен музей. Из окон башни и с холма открывается вид на город, храмы, реку и леса. Этот памятник архитектуры признан объектом культурного наследия федерального значения.

https://ria.ru/20210917/tyumen-1750301271.html

https://ria.ru/20211004/yaroslavl-1752284931.html

https://ria.ru/20211226/nizhniynovgorod-1765482892.html

https://ria.ru/20200228/1564927921.html

https://ria.ru/20200919/samara-1577278008.html

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