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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220122/kremli-1768798643.html
Названы пять красивых кремлей России, которые стоит посетить
Названы пять красивых кремлей России, которые стоит посетить - РИА Новости, 22.01.2022
Названы пять красивых кремлей России, которые стоит посетить
На территории России насчитывается порядка 50 кремлей, и некоторые не уступают столичному ни богатой историей, ни красотой. Эксперты составили список из пяти... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T07:12
2022-01-22T07:12
туризм
рязанская область
ярославская область
рязань
тюменская область
нижегородская область
ростов
сызрань
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. На территории России насчитывается порядка 50 кремлей, и некоторые не уступают столичному ни богатой историей, ни красотой. Эксперты составили список из пяти самых величественных и обязательных к посещению средневековых крепостей, сообщает BlaBlaCar.Тобольский кремль, Тюменская областьВеличественный кремль Тобольска – единственный на территории Сибири. Невероятной красоты крепость расположена на холме, с которого открывается великолепный вид на город и многочисленные церкви. На территории кремля проводятся тематические выставки, посвященные истории региона. У гостей крепости есть возможность познакомиться с экспонатами Музея семьи императора Николая II и узнать множество интересных подробностей о жизни царских наследников. Туристы отмечают, что особенно красиво Тобольский кремль выглядит зимой, когда его белые стены сливаются со снегом.Ростовский кремль, Ярославская областьОн создан в соответствии с библейским описанием рая: окруженный стенами с башнями райский сад с зеркалом пруда в центре. Именно таким его задумал митрополит Иона Сысоевич еще в семнадцатом веке. Зайдя за мощные крепостные стены, можно полюбоваться Успенским собором, церквями и звонницами, а также почувствовать себя героями любимой киноленты – именно здесь снимали культовый фильм "Иван Васильевич меняет профессию". Также тут располагаются музеи церковных древностей, кухонной утвари X-XI веков и финифти, открытое хранилище фонда археологии в Кладовой палате.Нижегородский кремль, Нижегородская областьНижегородский кремль был заложен в XVI веке на живописном берегу на месте слияния двух рек – Волги и Оки. На протяжении долгих веков крепость многократно подвергалась осадам противников, однако так и не была взята. Туристы могут отправиться в одноименный музей внутри высокой башни, с которой открывается панорамный вид на весь город. Также для посещения доступен Центр современного искусства, расположенный на территории крепости. Рязанский кремль, Рязанская областьКремль расположен на высоком обрывистом холме, окружен реками и сухим рвом. На его территории находится 18 памятников истории и культуры XI-XIX веков, в том числе колокольня, церкви и дворец Олега. Важной достопримечательностью является Успенский собор, фасад которого украшает кружевная резьба по белому камню. Внутри сооружения – семиярусный иконостас высотой 27 метров. Пятиглавый Успенский собор считается одним из самых ярких городских архитектурных памятников семнадцатого века.Сызранский кремль, Самарская областьКремль в Сызрани был заложен еще в 1683 году. Именно отсюда началось строительство города, возведение которого значится в одном из самых ранних указов Петра I. До наших дней сохранилась только одна каменная башня кремля, где сейчас расположен музей. Из окон башни и с холма открывается вид на город, храмы, реку и леса. Этот памятник архитектуры признан объектом культурного наследия федерального значения.
https://ria.ru/20210917/tyumen-1750301271.html
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рязанская область, ярославская область, рязань, тюменская область, нижегородская область, ростов, сызрань, самарская область, тобольск, нижний новгород, новости - туризм, туристы, туризм, blablacar, куда сходить , куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь, впечатления - туризм
07:12 22.01.2022
 
Названы пять красивых кремлей России, которые стоит посетить

Эксперты составили список красивых крепостей, которые не уступают Кремлю в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТобольский Кремль. Вид на стены крепости и Софийско-Успенский собор
Тобольский Кремль. Вид на стены крепости и Софийско-Успенский собор - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. На территории России насчитывается порядка 50 кремлей, и некоторые не уступают столичному ни богатой историей, ни красотой. Эксперты составили список из пяти самых величественных и обязательных к посещению средневековых крепостей, сообщает BlaBlaCar.

Тобольский кремль, Тюменская область

Величественный кремль Тобольска – единственный на территории Сибири. Невероятной красоты крепость расположена на холме, с которого открывается великолепный вид на город и многочисленные церкви.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на тобольский кремль с высоты птичьего полета.
Вид на тобольский кремль с высоты птичьего полета
1 из 4
Вид на тобольский кремль с высоты птичьего полета.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на тобольский кремль с высоты птичьего полета.
Тобольский кремль
2 из 4
Вид на тобольский кремль с высоты птичьего полета.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на тобольский кремль с высоты птичьего полета.
Вид на тобольский кремль с высоты птичьего полета
3 из 4
Вид на тобольский кремль с высоты птичьего полета.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр АндреевТобольский кремль
Тобольский кремль
4 из 4
Тобольский кремль
© РИА Новости / Александр Андреев
1 из 4
Вид на тобольский кремль с высоты птичьего полета.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 4
Вид на тобольский кремль с высоты птичьего полета.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 4
Вид на тобольский кремль с высоты птичьего полета.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 4
Тобольский кремль
© РИА Новости / Александр Андреев
На территории кремля проводятся тематические выставки, посвященные истории региона. У гостей крепости есть возможность познакомиться с экспонатами Музея семьи императора Николая II и узнать множество интересных подробностей о жизни царских наследников.
Туристы отмечают, что особенно красиво Тобольский кремль выглядит зимой, когда его белые стены сливаются со снегом.
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Ростовский кремль, Ярославская область

Он создан в соответствии с библейским описанием рая: окруженный стенами с башнями райский сад с зеркалом пруда в центре. Именно таким его задумал митрополит Иона Сысоевич еще в семнадцатом веке.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Ростовский Кремль со стороны озера Неро.
Города России. Ростов Великий
1 из 3
Вид на Ростовский Кремль со стороны озера Неро.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкВид на музей-заповедник "Ростовский кремль" в Ростове Великом.
Города России. Ростов Великий
2 из 3
Вид на музей-заповедник "Ростовский кремль" в Ростове Великом.
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на Ростовский кремль со стороны озера Неро.
Вид на Ростовский кремль
3 из 3
Вид на Ростовский кремль со стороны озера Неро.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 3
Вид на Ростовский Кремль со стороны озера Неро.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 3
Вид на музей-заповедник "Ростовский кремль" в Ростове Великом.
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
3 из 3
Вид на Ростовский кремль со стороны озера Неро.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Зайдя за мощные крепостные стены, можно полюбоваться Успенским собором, церквями и звонницами, а также почувствовать себя героями любимой киноленты – именно здесь снимали культовый фильм "Иван Васильевич меняет профессию".
Также тут располагаются музеи церковных древностей, кухонной утвари X-XI веков и финифти, открытое хранилище фонда археологии в Кладовой палате.
Ансамбль Великосельского кремля, вид с Черного пруда - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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Нижегородский кремль, Нижегородская область

Нижегородский кремль был заложен в XVI веке на живописном берегу на месте слияния двух рек – Волги и Оки. На протяжении долгих веков крепость многократно подвергалась осадам противников, однако так и не была взята.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНижегородский Кремль.
Нижегородский Кремль
1 из 2
Нижегородский Кремль.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНижегородский кремль.
Нижегородский кремль
2 из 2
Нижегородский кремль.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 2
Нижегородский Кремль.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 2
Нижегородский кремль.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Туристы могут отправиться в одноименный музей внутри высокой башни, с которой открывается панорамный вид на весь город. Также для посещения доступен Центр современного искусства, расположенный на территории крепости.
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Рязанский кремль, Рязанская область

Кремль расположен на высоком обрывистом холме, окружен реками и сухим рвом. На его территории находится 18 памятников истории и культуры XI-XIX веков, в том числе колокольня, церкви и дворец Олега.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУспенский собор (на переднем плане) и Богоявленский храм Спасо-Преображенского мужского монастыря города Рязани.
Успенский собор (на переднем плане) и Богоявленский храм Спасо-Преображенского мужского монастыря города Рязани
1 из 3
Успенский собор (на переднем плане) и Богоявленский храм Спасо-Преображенского мужского монастыря города Рязани.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРязанский Кремль - исторический центр современного города.
Рязанский Кремль
2 из 3
Рязанский Кремль - исторический центр современного города.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Консисторский корпус ( сер. XVII в.) на территории рязанского Кремля.

Рязанский Кремль
3 из 3

Консисторский корпус ( сер. XVII в.) на территории рязанского Кремля.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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1 из 3
Успенский собор (на переднем плане) и Богоявленский храм Спасо-Преображенского мужского монастыря города Рязани.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 3
Рязанский Кремль - исторический центр современного города.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
3 из 3

Консисторский корпус ( сер. XVII в.) на территории рязанского Кремля.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Важной достопримечательностью является Успенский собор, фасад которого украшает кружевная резьба по белому камню. Внутри сооружения – семиярусный иконостас высотой 27 метров. Пятиглавый Успенский собор считается одним из самых ярких городских архитектурных памятников семнадцатого века.
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Сызранский кремль, Самарская область

Кремль в Сызрани был заложен еще в 1683 году. Именно отсюда началось строительство города, возведение которого значится в одном из самых ранних указов Петра I. До наших дней сохранилась только одна каменная башня кремля, где сейчас расположен музей.
© Depositphotos / MaykovNikitaСызранский кремль и церковь Рождества Христова
Сызранский кремль и церковь Рождества Христова - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Depositphotos / MaykovNikita
Сызранский кремль и церковь Рождества Христова
Из окон башни и с холма открывается вид на город, храмы, реку и леса. Этот памятник архитектуры признан объектом культурного наследия федерального значения.
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