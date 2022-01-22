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Воробьев: практически половина коек на госпитализации пустует
Воробьев: практически половина коек на госпитализации пустует - РИА Новости, 22.01.2022
Воробьев: практически половина коек на госпитализации пустует
В Московской области практически половина специализированных коек для госпитализации больных коронавирусом пустует, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T13:46
2022-01-22T13:46
2022-01-22T13:46
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Московской области практически половина специализированных коек для госпитализации больных коронавирусом пустует, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире "Россия 24"."Что касается госпитализации, которую мы с вами традиционно обсуждаем, то у нас практически половина коек пустует", - отметил губернатор Подмосковья.Глава региона также подчеркнул, что все врачи мобилизованы, однако не могут прийти ко всем - на сегодняшний день поступает 35 тысяч вызовов. Медиков стали вызывать чаще, но количество госпитализаций не выросло, так как "омикрон" протекает легче, и люди выздоравливают достаточно быстро.Уже в понедельник в Подмосковье поступит вакцина "Спутник М" для подростков, добавил Воробьев.
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
Воробьев: практически половина коек на госпитализации пустует
Глава Подмосковья Воробьев заявил, что почти половина коек для больных COVID-19 пустует