https://ria.ru/20220122/koyki-1769050388.html

Воробьев: практически половина коек на госпитализации пустует

Воробьев: практически половина коек на госпитализации пустует - РИА Новости, 22.01.2022

Воробьев: практически половина коек на госпитализации пустует

В Московской области практически половина специализированных коек для госпитализации больных коронавирусом пустует, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T13:46

2022-01-22T13:46

2022-01-22T13:46

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коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Московской области практически половина специализированных коек для госпитализации больных коронавирусом пустует, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире "Россия 24"."Что касается госпитализации, которую мы с вами традиционно обсуждаем, то у нас практически половина коек пустует", - отметил губернатор Подмосковья.Глава региона также подчеркнул, что все врачи мобилизованы, однако не могут прийти ко всем - на сегодняшний день поступает 35 тысяч вызовов. Медиков стали вызывать чаще, но количество госпитализаций не выросло, так как "омикрон" протекает легче, и люди выздоравливают достаточно быстро.Уже в понедельник в Подмосковье поступит вакцина "Спутник М" для подростков, добавил Воробьев.

https://ria.ru/20220117/vorobev-1768194939.html

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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса