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Найденного в Якутии розового фламинго отправили в Красноярский зоопарк
Найденного в Якутии розового фламинго отправили в Красноярский зоопарк - РИА Новости, 21.01.2022
Найденного в Якутии розового фламинго отправили в Красноярский зоопарк
Розового фламинго Гришу, найденного на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии, отправили в Красноярский зоопарк, сообщает... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T09:19
2022-01-21T09:26
общество
якутск
ленск
ленский район
алроса
газпром
роев ручей
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 21 янв – РИА Новости. Розового фламинго Гришу, найденного на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии, отправили в Красноярский зоопарк, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики."Сегодня фламинго Гриша, найденный в октябре прошлого года на Чаяндинском месторождении в Ленске, отправился в Красноярский зоопарк "Роев ручей", - рассказали в ведомстве.По словам госинспектора природного парка "Живые алмазы Якутии" Софии Ыракыевой, ветеринары обследовали птицу, взяв необходимые анализы, которые подтвердили готовность к авиаперелету."Такая редкая птица у нас гостит впервые. Все время, что у нас жил, Гриша питался хорошо, аппетит есть всегда. Содержали мы его в тепле и уюте. Питается фламинго очень разнообразно: это и гамарус, и рыбный фарш, и мясной фарш. Полюбившиеся ему личинки найти было сложно в магазинах Мирного, да и в Якутске это редкость, поэтому специально заказывали через интернет", - отметила госинспектор.Затраты на перевозку птицы профинансировала алмазодобывающая компания "Алроса".Работник Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения 2 октября обнаружил экзотическую птицу около дороги и привез в вахтовый поселок. По совету эколога ООО "Газпром добыча Ноябрьск", Гришу, как газовики нарекли фламинго, передали специалистам. Розовый фламинго находился на передержке в природном парке "Живые алмазы Якутии" Дирекции биоресурсов и ООПТ с ноября прошлого года.По словам жителей Ленского района, это не первый подобный случай, в 1998 году розовый фламинго уже залетал в эти края.
https://radiosputnik.ria.ru/20210804/flamingo-1744404435.html
якутск
ленск
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общество, якутск, ленск, ленский район, алроса, газпром, роев ручей, республика саха (якутия)
09:19 21.01.2022 (обновлено: 09:26 21.01.2022)
 
Найденного в Якутии розового фламинго отправили в Красноярский зоопарк

Минприроды Якутии: розового фламинго Гришу, найденного в Ленске, отправили в зоопарк

CC BY 4.0 / Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) / Розовый фламинго Гриша в карантинной зоне красноярского зоопарка "Роев ручей"
Розовый фламинго Гриша в карантинной зоне красноярского зоопарка Роев ручей - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
CC BY 4.0 / Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) /
Розовый фламинго Гриша в карантинной зоне красноярского зоопарка "Роев ручей"
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 21 янв – РИА Новости. Розового фламинго Гришу, найденного на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии, отправили в Красноярский зоопарк, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
"Сегодня фламинго Гриша, найденный в октябре прошлого года на Чаяндинском месторождении в Ленске, отправился в Красноярский зоопарк "Роев ручей", - рассказали в ведомстве.
По словам госинспектора природного парка "Живые алмазы Якутии" Софии Ыракыевой, ветеринары обследовали птицу, взяв необходимые анализы, которые подтвердили готовность к авиаперелету.
"Такая редкая птица у нас гостит впервые. Все время, что у нас жил, Гриша питался хорошо, аппетит есть всегда. Содержали мы его в тепле и уюте. Питается фламинго очень разнообразно: это и гамарус, и рыбный фарш, и мясной фарш. Полюбившиеся ему личинки найти было сложно в магазинах Мирного, да и в Якутске это редкость, поэтому специально заказывали через интернет", - отметила госинспектор.
Затраты на перевозку птицы профинансировала алмазодобывающая компания "Алроса".
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Работник Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения 2 октября обнаружил экзотическую птицу около дороги и привез в вахтовый поселок. По совету эколога ООО "Газпром добыча Ноябрьск", Гришу, как газовики нарекли фламинго, передали специалистам. Розовый фламинго находился на передержке в природном парке "Живые алмазы Якутии" Дирекции биоресурсов и ООПТ с ноября прошлого года.
По словам жителей Ленского района, это не первый подобный случай, в 1998 году розовый фламинго уже залетал в эти края.
 
ОбществоЯкутскЛенскЛенский районАлросаГазпромРоев ручейРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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