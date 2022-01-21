https://ria.ru/20220121/zoopark-1768847635.html

Найденного в Якутии розового фламинго отправили в Красноярский зоопарк

Найденного в Якутии розового фламинго отправили в Красноярский зоопарк - РИА Новости, 21.01.2022

Найденного в Якутии розового фламинго отправили в Красноярский зоопарк

Розового фламинго Гришу, найденного на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии, отправили в Красноярский зоопарк, сообщает... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T09:19

2022-01-21T09:19

2022-01-21T09:26

общество

якутск

ленск

ленский район

алроса

газпром

роев ручей

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 21 янв – РИА Новости. Розового фламинго Гришу, найденного на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии, отправили в Красноярский зоопарк, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики."Сегодня фламинго Гриша, найденный в октябре прошлого года на Чаяндинском месторождении в Ленске, отправился в Красноярский зоопарк "Роев ручей", - рассказали в ведомстве.По словам госинспектора природного парка "Живые алмазы Якутии" Софии Ыракыевой, ветеринары обследовали птицу, взяв необходимые анализы, которые подтвердили готовность к авиаперелету."Такая редкая птица у нас гостит впервые. Все время, что у нас жил, Гриша питался хорошо, аппетит есть всегда. Содержали мы его в тепле и уюте. Питается фламинго очень разнообразно: это и гамарус, и рыбный фарш, и мясной фарш. Полюбившиеся ему личинки найти было сложно в магазинах Мирного, да и в Якутске это редкость, поэтому специально заказывали через интернет", - отметила госинспектор.Затраты на перевозку птицы профинансировала алмазодобывающая компания "Алроса".Работник Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения 2 октября обнаружил экзотическую птицу около дороги и привез в вахтовый поселок. По совету эколога ООО "Газпром добыча Ноябрьск", Гришу, как газовики нарекли фламинго, передали специалистам. Розовый фламинго находился на передержке в природном парке "Живые алмазы Якутии" Дирекции биоресурсов и ООПТ с ноября прошлого года.По словам жителей Ленского района, это не первый подобный случай, в 1998 году розовый фламинго уже залетал в эти края.

https://radiosputnik.ria.ru/20210804/flamingo-1744404435.html

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ленск

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общество, якутск, ленск, ленский район, алроса, газпром, роев ручей, республика саха (якутия)