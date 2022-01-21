09:19 21.01.2022 (обновлено: 09:26 21.01.2022)
Найденного в Якутии розового фламинго отправили в Красноярский зоопарк
Минприроды Якутии: розового фламинго Гришу, найденного в Ленске, отправили в зоопарк
CC BY 4.0 / Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) / Розовый фламинго Гриша в карантинной зоне красноярского зоопарка "Роев ручей"
Розовый фламинго Гриша в карантинной зоне красноярского зоопарка "Роев ручей"
ЯКУТСК, 21 янв – РИА Новости. Розового фламинго Гришу, найденного на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии, отправили в Красноярский зоопарк, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
"Сегодня фламинго Гриша, найденный в октябре прошлого года на Чаяндинском месторождении в Ленске, отправился в Красноярский зоопарк "Роев ручей", - рассказали в ведомстве.
По словам госинспектора природного парка "Живые алмазы Якутии" Софии Ыракыевой, ветеринары обследовали птицу, взяв необходимые анализы, которые подтвердили готовность к авиаперелету.
"Такая редкая птица у нас гостит впервые. Все время, что у нас жил, Гриша питался хорошо, аппетит есть всегда. Содержали мы его в тепле и уюте. Питается фламинго очень разнообразно: это и гамарус, и рыбный фарш, и мясной фарш. Полюбившиеся ему личинки найти было сложно в магазинах Мирного, да и в Якутске это редкость, поэтому специально заказывали через интернет", - отметила госинспектор.
Затраты на перевозку птицы профинансировала алмазодобывающая компания "Алроса".
4 августа 2021, 19:41В РоссииВ казанском зоопарке поселились розовые фламинго
Работник Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения 2 октября обнаружил экзотическую птицу около дороги и привез в вахтовый поселок. По совету эколога ООО "Газпром добыча Ноябрьск", Гришу, как газовики нарекли фламинго, передали специалистам. Розовый фламинго находился на передержке в природном парке "Живые алмазы Якутии" Дирекции биоресурсов и ООПТ с ноября прошлого года.
По словам жителей Ленского района, это не первый подобный случай, в 1998 году розовый фламинго уже залетал в эти края.