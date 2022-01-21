https://ria.ru/20220121/zemletryasenie-1768990104.html
У побережья Дагестана произошло землетрясение
У побережья Дагестана произошло землетрясение - РИА Новости, 21.01.2022
У побережья Дагестана произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Каспийском море у побережья Дагестана, пострадавших и разрушений нет, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба ГУМЧС РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T19:56
2022-01-21T19:56
2022-01-21T19:56
происшествия
землетрясение
каспийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
республика дагестан
каспийское море
россия
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МАХАЧКАЛА, 21 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Каспийском море у побережья Дагестана, пострадавших и разрушений нет, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба ГУМЧС России по республике."От сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в акватории Каспийского моря в 19.08 произошло сейсмособытие магнитудой 4,9 класс 10. Толчки ощущались жителями города Каспийск. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала", – говорится в сообщении.
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происшествия, землетрясение, каспийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, республика дагестан, каспийское море, россия
У побережья Дагестана произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Каспии у побережья Дагестана, разрушений нет